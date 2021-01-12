В городе Горняке Алтайского края произошел пожар, во время которого едва не погибла хозяйка частного дома. Она просто не заметила, что он горит.Звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 16-го пожарно-спасательного отряда поступил утром 11 января. О возгорании рассказали случайные свидетели, которые проезжали мимо.- Сильный ветер и позднее обнаружение пожара способствовали быстрому распространению огня по горючим конструкциям. По прибытию к месту происшествия, площадь возгорания уже достигла 90 квадратных метров. Открытым огнем горели стена, перекрытие и кровля жилого дома, - рассказывает начальник 75-й пожарно-спасательной части 16-го пожарно-спасательного отряда Евгений Унру.Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Параллельно с этим, они вошли в дом, и удивлению их не было предела. В одной из комнат они встретились с хозяйкой жилища. Кажется, женщина была удивлена визиту спасателей ничуть не меньше. Она спокойно занималась своими делами и даже не подозревала о том, что ее дом горит.- Звеном газодымозащитной службы женщина была выведена из опасного места на свежий воздух. Медицинская помощь не потребовалась, - добавляет Унру.Еще около 20 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации горения. Огонь успел повредить стены, перекрытия, кровлю и мебель. На тушении были задействованы девять сотрудников личного состава, а также три единицы техники. Причину возгорания еще предстоит установить.Всего же по данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, с начала года в регионе произошло более 220 пожаров. Из них боле половины приходится на частный сектор. Чаще всего возгорания происходили из-за неправильного обращения с печами и электрооборудованием, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.Во время этих пожаров погибли 15 человек. Трое получили травмы и еще 15 были спасены.Одно из последних возгораний, которое унесло человеческую жизнь, произошло накануне, 11 января, в Калманском районе. Пожар зарегистрирован в частном доме на четыре квартиры. К тушению были привлечены спасатели 10-й пожарно-спасательной части, а также их коллеги из Барнаула. К моменту их прибытия кровля частного жилого дома полыхала открытым огнем, пламя стремительно распространялось по горючим конструкциям, также существовала угроза распространения огня.В итоге площадь горения составила более 120 квадратных метров. Во время тушения было найдено тело женщины. Причины возгорания устанавливаются.