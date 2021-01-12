Банда вымогателей держала в страхе воинскую часть в алтайском городе Алейск. ОПГ возглавлял Олег Пигарев по прозвищу «Пигарь», его обвиняли в серии вымогательств, грабежей, мошенничеств и похищении людей. Всего следователям удалось доказать 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений!За мораль ответишьКак сообщили в пресс-службе регионального следкома, в состав «банды Пигаря» вошли 11 членов. По словам источника «Комсомолки», в городе многие знали эту шайку. Самыми популярными членами ОПГ в военной форме помимо руководителя были Агент (Вадим Артемьев) и Суслик (Сергей Ковалев). Последний оказался одним из самых матерых уголовников – ростом всего около 1,5 метров – он был замешан в наибольшем числе эпизодов.Посмотришь на эту шайку, кровь в жилах стынет. Жулики подыскивали молодых контрактников, которые толком не могли за себя постоять и «выводили» за поведение не по понятиям. Служащих они между собой называли «дети» и «контрабасы».Контрактники получали зарплату в начале месяца, жулики об этом хорошо знали. После получки или вернувшись из командировки, контрактники шли отметить это дело. Вымогатели смотрели, кто напьется, а на следующий день предъявляли претензию, что военный кого-то избил или оскорбил. За это полагалось заплатить.Они не гнушались ничем: выбивали чужие долги, предъявляли за аморальное поведение, например, один из потерпевших – военный, воспользовавшийся услугами проститутки. Неразглашение интимной тайны стоило ему от 15 до 20 тысяч рублей. Человека могли поставить на счетчик по малейшему поводу.В другой раз они начали прессовать замужнюю женщину, которая сходила налево, причем с одним из частников ОПГ. За молчание с нее потребовали 5 тысяч рублей. Женщина уступила и передала им деньги, но на этом жулики не остановились. Они рассказали обо всем ее мужу, потребовав с него уже 30 тыс. рублей, чтобы слава «рогоносца» не распространилась среди сослуживцев, но мужчина отказался им платить.По данным прокурора отдела государственныхобвинителей Веры Кандауровой, всего веселая троица и их приспешникис января 2014 по август 2015 года на территории Алейска и Алейского района совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений. И это только то, о чем стало известно. Есть информация, что уголовники подыскивали военнослужащих нетрадиционной сексуальной ориентации, провоцировали их раскрыться, а потом жестоко избивали, вымогая деньги. В багажнике автомобиля гопников неизменно была бита с надписью «Врач», с помощью которой, очевидно, они выбивали из людей «пороки».- Осужденные, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования «бандитов», их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни. Не гнушались злоумышленники и мелкими суммами. От преступных действий указанных лиц пострадало более 30 человек, - рассказали в следственном управлении региона.Одному удалось сбежатьВ августе 2015 года преступники похитили одного из контрактников, с которого потребовали 60 тысяч рублей. Парень занял у сослуживца 30 тысяч рублей, но об этом стало известно «блатным». Они решили получить с него деньги. Долг увеличился вдвое, 30 тысяч полагалось жуликам «за суету».- После этого он спросил своего сослуживца, у которого занял денег, зачем он натравил на него бандитов. На что тот ответил, что не обращался ни к кому с просьбами о помощи в возврате долга. Потерпевший понял, что бандиты его просто «разводят», – следует из материалов уголовного дела.На счастье парня, его отправили в командировку в Оренбург. Он пришел домой, начал собираться в дорогу, но забыл запереть дверь. В квартиру вошел один из вымогателей и силой вывел на улицу. Мужчину посадили в машину, заблокировали двери, хотели увезти и оформить на него кредит в Новосибирске. Но удача улыбнулась потерпевшему, ему удалось сбежать, после чего он обратился в полицию. Вскоре всю ОПГ задержали.Суд завершился только в январе 2021 года. Приговор был вынесен 11 жителям Алейска, четверо из которых действовали в составе организованной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении мошенничеств, грабежей, вымогательств, похищении людей (ст.126, ст.161, ст.163, ст.179, ст.159 УК РФ).Руководителя отправили за решетку на 12 лет, другим членам группы назначено от 8,5 до 12 лет лишения свободы в зависимости от характера и степени участия. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 6 лет 4 месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДело военнослужащих из Алейска, выбросивших сослуживца из окна, отправили в судНиколая Морозова из Казани призвали в армию летом 2011 года. Первоначально он служил в Новосибирске. 23 августа его выписали и перевели в войсковую часть № 41659 в Алейске. В часть он прибыл из военного госпиталя, куда попал еще в Новосибирске после ухудшения здоровья (далее)В Алейском районе четверо парней затолкали водителя такси в багажник и надругались над пассажиркойВ Алейском районе четверо юношей устроили настоящий криминальный марафон: избили и закрыли в багажнике собственного авто таксиста, а его пассажирку принудили к близости. А потом всю ночь колесили со своими жертвами на деревне (далее).