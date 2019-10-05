В Алейском районе четверо парней затолкали водителя такси в багажник и надругались над пассажиркой

На прошлой неделе в Алейском районе четверо юношей устроили настоящий криминальный марафон: избили и закрыли в багажнике собственного авто таксиста, а его пассажирку принудили к близости. А потом всю ночь колесили со своими жертвами на деревне. Задержать пока удалось лишь двоих, еще двое находятся в бегах.

По данным «Комсомолки», все произошло в ночь с 27 на 28 сентября в поселке Солнечный возле небольшого продуктового магазина. По рассказам местных жителей, данное место давно стало пристанищем хулиганов и молодежи, распивающих спиртное. Магазин расположен так, что вокруг лишь кусты и небольшой местный пруд, так что спрятаться от взоров правоохранителей или проезжающих машин не так уж и сложно. Так и в ту ночь парни, среди которых был один несовершеннолетний, пили спиртное «в окружении природы».

В какой-то момент к магазину подъехало такси, внутри которого сидела девушка. На вид ей было лет 30. Молодая компания решила познакомиться с ней, но сама суть их диалога не ясна. Понятно лишь то, что мысли парней были не чисты, и в разговор попытался вмешаться 45-летний таксист. Это не понравилось молодым людям, и они решили избавиться от неугодного мужчины, засунув его в багажник собственного авто.

Девушка осталась в салоне с молодежью. Там они и совершили преступление, заставив девушку творить непристойные и унизительные вещи. Кроме того, молодые люди всю ночь катали жертв по поселку и его окрестностям. Также они забрали у водителя такси золотое кольцо и наличные деньги. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, ущерб оценили в более чем 7 тыс. рублей.

Когда всё закончилось, таксист подал заявление в полицию. Девушка после той ночи, слава богу, осталась жива.

Как рассказал «Комсомолке» источник знакомый с ситуацией, трое совершеннолетних ранее были судимы. Парням чуть больше 18 лет. Двоих из них пока задержать не удалось, они находятся в розыске. Еще двоим, в том числе несовершеннолетнему, с полицией уже пришлось встретиться.

По словам одной из местных жительниц, все подозреваемые проживают в Алейском районе.

- Да знаю я одного. Семья такая хорошая: сестра старшая уехала в другую страну, мать с маленьким сыном сейчас живет в нашем поселке. Непонятно, почему стал таким. Наверное, связался с плохой компанией. Его в первый раз поймали на наркотиках, а второй – на ограблении. Теперь весь поселок боится, что пока в бегах, может вломиться к кому-нибудь. Двери на ночь все запираем, - отметила женщина.

Страницы парней в социальных сетях по-настоящему пугают. У одного из них на стене даже «красуется» репост новости о нападении на мужчину. А чуть ниже опубликован пост с неким лозунгом «То, что я хочу, я буду делать, и *мне все равно* на ваши запреты». Все другие посты также пронизаны тематикой АУЕ. Это течение среди молодежи, которое основано на понятиях арестантского уклада. А у другого парня посты еще прозаичнее: «Не верь клятве наркомана, слезам *девушки легкого поведения* и улыбке прокурора».

В целом, у всех четверых набирается приличный «букет» статей. За совершенные преступления юношам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На официальном сайте регионального следкома размещена ориентировка на двоих беглецов:

Одушкин Роман Сергеевич, 21.03.2001 года рождения, гражданин РФ, уроженец города Алейска Алтайского края. На вид 20 лет, рост 180 см. Был одет: серая шапка, серая кофта, на горловине которой два металлических кольца со шнурками, штаны синего цвета «Адидас» без полосок, кроссовки синие, при себе имеет серый рюкзак с лямками.

Янпольский Кирилл Сергеевич, 02.06.2001 года рождения, гражданин РФ, уроженец города Барнаула Алтайского края. На вид 20 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения. Был одет: черная кепка, кофта синяя с капюшоном, штаны темно-синие с двумя полосками. При себе сотовый телефон «BQ» в корпусе черного цвета.