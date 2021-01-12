В Алтайском крае продолжается прививочная кампания против коронавируса. Прививки сделали уже более 1800 человек, использовали почти 80% поступившей вакцины «Спутник V». В ближайшее время придут новые партии. О том, как именно проходит вакцинация, и когда прививки можно будет делать в районах региона, на пресс-конференции 12 января рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона.Сейчас вакцинацию проводят только в трех городах края – Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также в некоторых районах. Это связано с особенностями хранения вакцины «Спутник V», для которой требуется низкая температура. В ближайшее время планируют расширить число медорганизаций, в которых можно будет сделать прививку от COVID-19. В вакцинации будут участвовать 92 учреждения региона, подключат всю сеть первичного звена. Всего до конца февраля в край поступит 94 тыс. доз вакцины «Спутник V».– Мы проревизировали холодильное оборудование в районах, которое можем использовать для хранения вакцины. Это холодильники для препаратов крови – низкотемпературные морозильные камеры, их разрешено использовать санитарными правилами. Такое оборудование у нас имеют имеет 80% территорий края. 30 декабря поступило еще десять морозильных камер, которые мы раздадим приоритетно в поликлиники Барнаула и Бийска. Туда, где нет стационаров, и ранеене было необходимости хранить препараты крови. Мы закроем эти пробелы, – сказала Жанна Вахлова.Вакцину уже начали доставлять в районы. Она поступила в Тальменский, Первомайский районы и другие. Только в Павловской ЦРБ уже привито 134 человека, число вакцинированных постепенно будет расти. Начинают прививать работников социальных учреждений и их подопечных. Будут использовать мобильные ФАПы для вакцинации непосредственно на территории социальных учреждений. Планы прививочной кампании уже сформированы.При этом еще не прививают людей старше 60 лет, ждут документы. От минздрава пока поступали только рекомендации.– Если вакцина, которая поступит, будет иметь инструкцию уже непосредственно для вакцинации лиц старше 60 лет, то, соответственно, мы расширим пул вакцинируемых. Пока работаем с контингентом до 60 лет, – добавила представитель краевого минздрава.В ведомстве считают, что для формирования популяционного иммунитета нужно привить 30% населения, а это около 700 тыс. жителей Алтайского края.Напомним, вакцинация препаратом «Спутник-V» в регионе началась с 8 декабря с медиков Барнаула и ближайших районов – именно на них сейчас приходится наибольшая опасность инфицирования. Также в первом приоритете вакцинации работники образовательных организаций, социальных учреждений и люди, имеющие хронические заболевания.По последний данным, с начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заболели более 35 тыс. человек, выздоровевших – свыше 31, 7 тыс., умерших с COVID-19 – 1689.Ранее мы сообщали о том, как чувствуют себя люди, привитые от коронавируса. Подробнее об этом, а также о том, как можно записаться на вакцинацию мы сообщали здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак чувствуют себя жители Алтайского края, привитые от коронавирусаВакцинацию от COVID-19 уже прошли более 1800 человек (подробнее)