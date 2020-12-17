Более 300 алтайских медиков привили от коронавируса

Вакцинация препаратом «Спутник-V» в регионе началась с 8 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация медиков от коронавируса. Они находятся на передовой борьбы с инфекцией, поэтому получают прививки первыми, сообщает минздрав региона.

Врачи с иммунитетом

В Алтайский край уже поступило 2142 комплекта двухкомпонентной вакцины (вакцинация состоит из двух прививок, которые ставятся с разницей в 21 день). Прививки делают работникам здравоохранения: оба компонента "Спутник V" получили 37 человек, первый компонент - 320 человек.

По словам главврача по медицинской части детской городской поликлиники №3 Барнаула, врача-педиатра Елены Цапко, она всегда занималась иммунопрофилактикой и положительно относится к вакцинации, потому что видит от нее эффект.

– Когда появляется новая инфекция, все силы бросаются на то, чтобы защитить людей – тем более, когда видишь, как тяжело некоторые переносят болезнь. Я считаю, что необходимо пользоваться возможностью защитить себя с помощью вакцины. Дети переносят легче коронавирусную инфекцию, но мы видим своих знакомых, некоторые сотрудники у нас тяжело переболели, родители, бабушки и дедушки наших пациентов. Я занималась иммунопрофилактикой, вижу от нее эффект - нужно приложить все усилия, чтобы защитить себя, - отметила врач-педиатр.

Из двух этапов вакцинации Елена Николаевна сделала первую прививку. По ее словам, она фактически не заметила никаких последствий и реакций.

Напомним, вакцинация препаратом «Спутник-V» в регионе началась с 8 декабря с медиков Барнаула и ближайших районов – именно на них сейчас приходится наибольшая опасность инфицирования.

Сейчас вакцину в крае получают сотрудники скорой помощи, врачи поликлиник и больниц, которым еще не исполнилось 60 лет, не болевшие COVID-19. Сотрудников ковидных госпиталей не прививают из-за постоянного контакта с инфекцией.

– Не прививают и врачей из отдаленных районов, что связано с особенностями хранения вакцины - ее необходимо держать в специальных холодильниках при температуре -20 градусов, – сообщили в минздраве.

Медик. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцинация педагогов и не только

В первом квартале 2021 года в регион поступит вакцина не только для медиков. Прививать начнут педагогов, работников транспорта, ЖКХ, госорганов, соцоблсуживания, волонтеров, работающих с пациентами с COVID19, и правоохранителнй. В списке те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей и подвергается опасности инфицирования.

Коронавирус в регионе

Напомним, за минувшие сутки выявили еще 217 случаев заражения. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число инфицированных достигло почти 30 тысяч человек.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 2258 человек с подтвержденным коронавирусом и 1167 пациентов с вирусной пневмонией. Один человек находится там по другим обстоятельствам. Состояние 478 больных оценивают как тяжелое.

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