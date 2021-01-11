\\"Комсомолка\\" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 12 января 2021 года.Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, в начале 2021 года регион вышел на плато по эпидобстановке - специалисты уже не фиксируют роста заболеваемости. Во время новогодних праздников ПЦР-исследования не прекращались. С 1 января ежесуточно выявляли не более 212 зараженных. Для сравнения - во время второй волны коронавируса в день выявляли до 305 новых случаев инфицирования.Прививки от коронавируса сделали уже 1815 человек (всеобщая вакцинация стартовала перед новогодними праздниками). Главный эпидемиолог края Ирина Переладова отметила, что вакцину все переносят удовлетворительно, обращений с жалобами не поступало. Пока препарат вводят в трех городах - Барнауле, Бийске и Рубцовске. Но в течение этой недели отработают логистические схемы и могут начать проводить вакцинацию в центральных районных больницах.Что касается статистики, по данным оперштаба, за сутки в крае зарегистрировали 198 новых случаев заболевания, выздоровели 162 пациента, умерли 12.Общее число заболевших с начала пандемии составляет 35 160 человек. Умерли 1 678 зараженных жителей Алтая (все взрослые), а выздоровели 31 575.На лечении в инфекционных госпиталях с ковидом находятся 1 752 человека и еще 1 057 - с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных – 349, из них к аппаратам ИВЛ подключено 89.