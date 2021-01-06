7 января на пляже «Водный мир» было по-летнему жарко: алтайские моржи из федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» устроили театрализованное представление. Они показали спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».В постановке участвовали около 20 человек, моржей не испугал январский мороз – на улице было -25 градусов. Спортсмены в ярких костюмах выступали на снегу и в ледяной воде. В сказочной постановке были все любимые герои – деревенский кузнец Вакула и его возлюбленная Оксана, черт, Солоха,Чуб, Пацюк и многие другие.В финале яркого представления моржи из Алтайского края поздравили всех жителей России с Рождеством и еще раз дружно окунулись в воду.Ранее мы сообщали о том, что с Рождеством жителей Алтайского края поздравил глава региона Виктор Томенко.Напомним, в конце 2019 года эпатажный барнаульский морж Александр Зеленецкий попал в книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым возрастным участником заплыва на Байкале.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолуголые моржи устроили шоу на выборах в БарнаулеОни показали номер «Банька» под песню Евдокимова, а потом в шортах, купальниках и костюмах медведей исполнили свой гражданский долг (подробнее)