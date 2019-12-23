2019-12-23T08:24:21+03:00
Общество

Эпатажный морж из Барнаула попал в книгу рекордов Гиннесса

Александр Зеленецкий стал самым возрастным участником заплыва на Байкале
Иван ОЛЕКСЮК
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Александр Зеленецкий.Александр Зеленецкий.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Награда нашла героя! Эпатажный барнаульский морж Александр Зеленецкий попал в книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым возрастным участником заплыва на Байкале.

Как гласит опубликованный на его странице в соцсети сертификат, 12 июня 2017 года в возрасте 64 лет он проплыл в воде температурой 4,7 градусов. На днях ему прислали заслуженный сертификат.

Моржи у рынка устроили шоу.Предоставлено Александром Зеленецким

- Звали в Англию на церемонию, но поехать не получилось – нет таких денег. В заплыве участвовало около десяти человек, были разные номинации – самый быстрый, самый возрастной и так далее. Пойду теперь с этим документом в наш министерство спорта, покажу им, может, это поможет изменить отношение к нашей федерации зимнего плавания, - говорит обладатель почетного звания.

Барнаульские моржи известны на весь регион экстравагантной манерой пропаганды здорового образа жизни и закаливания – они не раз приходили посреди зимы в купальниках на выборы, устраивали показательные выступления. Кстати, их известный номер «Банька» под одноименную песню Михаила Евдокимова поражает воображение жителей уже не первый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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