Глава Алтайского края Виктор Томенко 7 января посетил Барнаульское епархиальное управление, чтобы поздравить митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, а также жителей региона с Рождеством.– Владыка, поздравляю Вас и всех жителей Алтайского края со светлым Рождеством Христовым! Давайте пожелаем всем здоровья, добра, любви, счастья, всего светлого, что знаменует собой этот праздник!, – приводит слова Томенко пресс-служба правительства региона.Митрополит Сергий пожелал всем благословения в наступившем году выразил уверенность в том, что несчастья, которые постигли в 2020 году, сойдут на нет. Вместе с губернатором он прошел к алтарю храма Барнаульского епархиального управления. Там поставили свечи в память о жителях Алтайского края, ставших жертвами коронавирусной инфекции.Ранее мы подробно рассказывали о том, как пройдут рождественские службы в Барнауле в этом году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасписание рождественских служб в Барнауле 2021Барнаульская епархия выложила расписание рождественских богослужений (подробнее)