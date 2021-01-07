В январе средняя месячная температура воздуха в Алтайском крае составит -16…-23 градуса, что ниже нормы на 2-4 градуса. Пока штормовое предупреждение из-за морозов действует до 8 января. Об этом, а также о том, какой будет погода в ближайшие дни и сколько снега ожидают во второй месяц зимы, сообщили в алтайском Гидрометцентре.Какой будет температура в январе в Алтайском краеМорозы, накрывшие Алтайский край, связаны с тем, что регион находится под влиянием мощного арктического антициклона. Скоро они ослабнут: в третьей пятидневке прогнозируют повышение температуры воздуха ночью до -13…-18 градусов, днем до -10…-15 градусов.– В третьей декаде января преобладающий фон температуры воздуха ночью -21…-26 градусов, днем -15…-20 градусов, – отметили в алтайском Гидрометцентре.В январе Барнауле среднесуточная температура воздуха понижается до -15,5 градусов. Диапазон экстремальных температур составляет 56 градусов и варьирует от +4,2 градусов 26 января 1983 года, до -51,5 градусов 7 января 1931 года.За 100-летний период самые теплые январи зафиксировали: 2002 год: - 6,4 градуса, 2007 год: -8,6 градусов, 1992 год: -8,9 градусов. Самые холодные: 1966 год: -25,8 градусов, 2012 год: -24,4 градуса, 1968 год: -20,6 градусов.Много ли снега выпадетМесячное количество осадков в этом январе прогнозируют меньше нормы, по югу – около нормы (13-50 мм, в предгорных районах 53-67 мм). Снег обещают в большинстве дней второй декады и отдельные дни первой и третьей января.В среднем за январь в Барнауле выпадает 23 мм осадков. Наибольшее количество осадков было в 1971 году – 45 мм, а наименьшее в 1998, когда выпало всего 3,8 мм.Напомним, ранее мы сообщали о том, что на ряде метеостанций Алтайского края, в том числе и в Барнауле, в конце декабря были зафиксированы новые рекорды абсолютного минимума температуры за все время метеонаблюдений.Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на ближайшие дниЧетверг, 7 январяДнем в Алтайском крае ожидается -21...-26 градусов, местами до -16 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -19...-21 градус. Без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.Пятница, 8 январяНочью в регионе будет -30...-35 градусов, местами по югу до -24...-29 градусов. Без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -21...-26 градусов, местами в предгорьях до -15 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -30...-32 градуса. Без осадков. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -23...-25 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.Суббота, 9 январяНочью в регионе будет -29...-34 градусов, местами в предгорьях -23...-28 градусов. Без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -10...-15 градусов, местами по востоку -17...-22 градуса. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -31...-33 градуса. Без осадков. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -20...-22 градуса. Без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвери и птицы в Алтайском крае могут умирать из-за экстремальных холодовВ соцсетях выложили видео замерзших животных (подробнее)