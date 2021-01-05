Некоторые животные могут не пережить эту зиму из-за длительных аномальных холодов на Алтае. В соцсетях уже появляются тревожные сообщения. Люди находят ледяные статуи зверей.Так, на днях в паблике «Инцидент Барнаул» выложили видео с замерзшей лисой, которая будто бы на ходу превратилась в кусок льда. Автор ролика утверждает, что оно снято недалеко от села Быстрый Исток, где столбик термометра пускался ниже -45°С. В шерсть лисы уткнулась птица, правда, на момент съемки она тоже уже была неподвижна.– Я сначала подумал, что ее сбили или застрелили. Вставили в снег, чтобы «похохотать», но она абсолютно целая. А птичка видимо хотела согреться в шерсти, – прокомментировал видео с лисой автор.Многие отнеслись к видео скептически, ведь по телу лисы видно, что ее сбила машина, а рядом с ней на снегу остались человеческие следы.Кроме этого, барнаульский орнитолог Алексей Эбель написал в Facebook, что птицы в условиях аномальных морозов действительно могут погибнуть.– По городу носятся голодные свиристели, пухлые на морозе: рябины и яблони дички было мало, их более ранние сотоварищи уже подъели их слишком хорошо. Приходится общипывать черешки, на которых местами ещё сохранились остатки мякоти плодов. Да глотать горькую, с большой плоской косточкой калину. А куда деваться? Лететь куда-то в 30-градусный мороз - верная погибель. <> Cвиристелям, если не потеплеет, совсем хана придёт: они хоть и могут перебиваться почками, но в такие морозы нужно что-то покалорийнее, посахаристее, – написал орнитолог.Тем временем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском крае сохранятся экстремально низкие температуры до -35, -45°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Печальная статистика: с начала года на пожарах в Алтайском крае погибли 9 человекЕще двое получили травмы (подробнее)