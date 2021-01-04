Сотрудники Алтайского заповедника, дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко, встретили Новый год под водой Телецкого озера. О своих впечатлениях они рассказали на странице в Facebook.Встреча нового года под водой не является редкостью у дайверов. Обычно погружения устраивают заранее, но Роман Воробьев и Татьяна Клименко решили уйти под воду прямо в новогоднюю ночь – в 00:00 часов.– Предыдущий год был скажем так… нескучным, и отправить его в прошлое надо тоже неординарно. Тем более, что у нас есть такая роскошь, как огромный незамерзающий водоем в 100 метрах от дома (ну правда не стали бы громко возражать, чтобы водоем был бы потеплее градусов на 25), – написал Роман Воробьев.На глубине пяти метров под водой Телецкого озера установили елку из стопроцентного пластика, вокруг лесной красавицы традиционно водили хороводы, пели песни в регулятор, открыли шампанское. К этому напитку добавилась вода из озера, а также закуска из фито- и зоопланктона. Дайверы встретили 2021 год при лунном свете и температуре -20 градусов.– Новый Год в зазеркалье любимого Телецкого озера, там где темно, холодно и иногда немного страшно, – поделился дайвер.Не обошлось и без гостей. Двум маленьким щукам стало любопытно посмотреть на дайверов и отведать рыбок, подсвеченных фонарями.Красочно рассказав о своем погружении, Роман Воробьев и Татьяна Клименко поздравили всех с праздником:– Станция подводных исследований Алтайского заповедника поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья вам и вашим близким, смотреть с надеждой и оптимизмом в будущее и пусть следующий год будет чуточку скучнее.Дайверы призвал всех, кто хочет встретить следующий новый год не по шаблону, присоединяться к ним через 12 месяцев.– Ну и не забываем про старый новый год! Двери дайв-станции всегда открыты для друзей, – резюмировали сотрудники Алтайского заповедника.Напомним, ранее мы сообщали, что со дна Телецкого озера подняли затонувший во время шторма теплоход. Как тень древнего Левиафана, он пролежал на глубине в заливе реки Камга почти 27 лет. Все эти годы сделанное еще в советское время судно стойко сопротивлялось воде и времени, но озеро все же начало постепенно «переваривать» свою добычу. Подробнее об этом можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсобенное место: удивительные факты об Алтайском заповедникеУже 10 лет он имеет биосферный статус и помогает всему живому (подробнее)