Со дна Телецкого озера подняли затонувший почти 30 лет назад теплоход

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Со дна Телецкого озера подняли затонувший во время шторма теплоход. Как тень древнего Левиафана, он пролежал на глубине в заливе реки Камга почти 27 лет. Все эти годы сделанное еще в советское время судно стойко сопротивлялось воде и времени, но озеро все же начало постепенно «переваривать» свою добычу.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

- Несмотря на то, что на вид судно было в неплохом состоянии (частично сохранилась отслоившаяся краска, радовали глаз целые иллюминаторы), коррозия сделала свое дело и металл начал «плакать» сталактитами из ржавчины, - пишет известный алтайский дайвер Роман Воробьев на свой странице в Facebook.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Последние три года состояние судна было на особом контроле из-за риска разлива топлива.

- Мы проводили постоянный мониторинг, спасибо дайверам Роману Воробьеву и Татьяне Клименко, они оказывали содействие. Неоднократно проводили отбор проб воды для химической экспертизы, в итоге выявили лишь следовые концентрации нефтепродуктов, - говорит директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Подъем судна

За долгие годы затонувший теплоход стал частью озера – оброс растениями и стал уникальным объектом для дайвинга. Его даже окрестили «Ковчегом». Убрать судно с заповедной территории постановил суд. Был объявлен конкурс, который выиграли казанские специалисты. Потраченные на операцию деньги потом должны будут взыскать с владельца теплохода.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Работы проводились в начале сентября под руководством главного технолога компании "ВК ПОДВОДТЕХ" Алексея Смирнова при поддержке и под наблюдением сотрудников Станции подводных исследований Алтайского заповедника.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Только представьте, нужно было поднять со дна 30 тонн железа длинной 21 метр и при этом не потревожить грунт на дне!

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

- Для уменьшения влияния работ на флору и фауну озера все работы производились в легком водолазном снаряжении в толще воды с минимальным взаимодействием с донными отложениями. Необходимо было учитывать наличие большого количества коряг и сплетений тросов перед теплоходом. Водолазам приходилось работать при температуре воды +9°С. Свет с поверхности к теплоходу уже почти не доходит. Прозрачность воды в Камгинском заливе тоже не идеальна - в любое время года всего несколько метров (хотя для водолазов-профессионалов это настоящая роскошь), и если потревожить ил, то она мгновенно становится нулевой, - пишет Роман Воробьев.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Всего было использовано 10 понтонов общей грузоподъемностью 70 тонн. Оборудование было рассчитано с многократным запасом прочности.

После 27 лет покоя

Понтоны надувались в рассчитанной последовательности и через несколько часов теплоход медленно начал подниматься из воды после 27-и лет покоя.

- На этой глубине темнота, как в космосе, - говорит директор заповедника.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Даже спустя столько лет корабль не развалился, показав отсутствие проблем с плавучестью. Уже через день после подъема его отбуксировали в поселок Артыбаш.

- Так завершилась более чем полувековая история теплохода "Ирбис" (теперь - "Ковчег") в Алтайском заповеднике, - пишет Воробьев.

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Тайны озера

То, что поглотило Телецкое озеро, остается с ним на долгие годы – говорят, на его дне даже покоится древнее войско, облаченное в латы. В этом году со дна всплыли обломки разбившегося несколько лет назад самолета. Причем это произошло на день дайвера, которые чуть ли не чаще других пытаются разгадать тайны Телецкого. Самолет упал в 2006 году воду примерно в 10 км восточнее поселка Артыбаш. На борту находились три человека: 40-летний пилот Иван Примеров, его 14-летняя дочь Екатерина и 25-летний сын владельца самолета Артем Карпов - все они погибли.

Кроме того, надо Телецким потерпел крушение вертолет одного из самых влиятельных бизнесменов Алтайского края Анатолия Банных.

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