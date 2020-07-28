В Барнауле в районе Черницкого кладбища заблудилась 71-летняя женщина. Пенсионерку искали восемь часов волонтеры и спасатели, сообщает краевое управление МЧС.

Пенсионерка сама позвонила спасателям и сообщила, где находится, назвав номер на электроопоре, которая была рядом.

В поисках женщины участвовал спасательный отряд Западно-Сибирского ПСО имени Зюкова, краевого управления ГОЧС и Барнаула. Спасатели со своим кинологическим расчетом работали в тесном взаимодействии с полицией, лесниками и волонтерами поисковой группы «Лиза Алерт».

– На момент прибытия полиции на указанное место потерявшейся обнаружено не было. Найдены лишь следы пребывания человека. Был дождь и поэтому следы с земли смывало, что затрудняло работу кинологическим расчетам полиции. Спасательным собакам дождь не особо мешает, ведь они научены конкретно по запаху искать людей, а осадки усиливают запах,– рассказал спасатель 1 класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова Сергей Аборнев.

Однако 8 часов поисков в лесной зоне результатов не дали. Вскоре выяснилось, что потерявшаяся сама вышла из леса и уже находится у сестры.

Спасатели и волонтеры 8 часов искали потерявшуюся в барнаульском лесу пенсионерку.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» работала по двум направлениям: совместный поиск с полицией и спасателями в лесу и уточнение возможного местонахождения в ближайшем населенном пункте.

Всего в поисково-спасательных работах участвовали 32 человека, использовали 7 единиц техники.

– Стоит еще раз обратится к людям отправляющимся в лес: если вы точно знаете, что вас ищут, оставайтесь на месте, но если вы нашли дорогу самостоятельно – дайте знать об этом поисковым службам, ведь в это время их работа может понадобиться кому-то еще, – отмечают в МЧС.

В ведомстве добавляют, что для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких при походе в лес, необходимо предпринять некоторые меры безопасности. Подробнее об это можно прочесть здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае спасатели нашли потерявшихся бабушку и внука. Вечером диспетчер получил сообщение о том, что в лесу в районе Белокуриха-2 потерялись женщина 63 лет и четырехлетний ребенок.

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