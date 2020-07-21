Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 67 возгораний. На одном из пожаров погибли два человека, еще один получил травмы. Подробности случившегося сообщили в краевом управлении МЧС.

Вчера вечером в селе Шипуново-2 горел двухквартирный жилой дом на улице Зеленая. Сообщение о возгорании поступило в 21:54, о случившемся рассказал один из очевидцев.

Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании, на момент прибытия дежурного караула половина дома полыхала открытым огнем. Частично обрушилась кровля. На месте происшествия работало звено газодымозащитной службы, на борьбу с огнем подали 2 ствола большой мощности. Из второй половины дома эвакуировали два человека. Для полной ликвидации пожара потребовалось менее 10 минут.

Два человека погибли при пожаре в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

При разборе обрушившихся конструкций обнаружили тела двоих погибших – 54-летнего мужчины и 58-летней женщины. В результате случившегося еще один мужчина получил травмы.Пострадавшего госпитализировали в ЦРБ.

Площадь, пройденная огнем, составила около 50 квадратных метров, вторая половина дома не пострадала. В тушении участвовали 9 человек, использовали 5 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

Возгорания на участках

Также около 4 часов ночи в садоводстве Обь-1 в поселке Научный городок произошел пожар на двух дачных участках, расположенных на улицах Фруктовая и Цветочная.

На момент прибытия пожарных две бани, примыкающие друг к другу, были охвачены открытым огнем, из-за плотности застройки существовала угроза дальнейшего распространения пламени на другие строения.

Пожар в Алтайсокм крае.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Для бесперебойной подачи воды использовали пожарный гидрант. На месте происшествия работали около двух часов до полной ликвидации возгорания. Площадь этого пожара составила около 80 квадратных метров.

В результате случившегося огнем уничтожены строения на обоих участках. В ликвидации возгорания участвовали 17 человек, 5 единиц пожарной техники. Пострадавших нет. Предварительно, причиной случившегося стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Почему в садоводствах случаются пожары

Ежегодно в садоводствах Алтайского края происходят десятки пожаров. Горят дачные домики, страдают посадки, иногда при пожарах гибнут люди.

– К сожалению, большинство происходящих в садоводствах пожаров связано с элементарной небрежностью с огнем самих хозяев. Владельцы участков при строительстве нередко нарушают противопожарные разрывы между домиками и постройками, что способствует стремительному распространению огня, – отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что иногда пожарные автомобили не могут проехать к месту ЧП из-за того, что садоводы самовольно расширяют свои участки за счет проезжей части. Кроме того, часто основная масса товариществ находится далеко от пожарных частей. Также в некоторых садоводствах нет телефонной связи, что также создает сложности.

Напомним, ранее мы сообщали, что серьезный пожар произошел 20 июля на территории деревоперерабатывающего предприятия в Рубцовске.

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