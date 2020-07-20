2020-07-20T08:10:39+03:00
Общество

Из-за каких грубых нарушений суд приостановил деятельность предприятия “Алтайкорм”

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САНТАЛОВ Константин
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В селе Боровиха. Фото: Телеканал "Толк" В селе Боровиха. Фото: Телеканал "Толк"В селе Боровиха. Фото: Телеканал "Толк" В селе Боровиха. Фото: Телеканал "Толк"
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Из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства суд временно приостановил деятельность предприятия по производству мясокостной муки «Алтайкорм», пишет Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Однако ранее Алтайпищепром сообщал, что этот завод и так уже не работает.

Какие именно нарушения обнаружили

Специалисты провели внеплановую проверку предприятия в апреле этого года. Они выявили несколько грубых нарушений, в том числе при обороте с биологическими отходами, относящимися к 4 классу опасности.

В марте на предприятие поступило более 350 тонн сырья животного происхождения для переработки. Речь идет о биологических отходах – свиных и говяжьих костях и прочем. При их переработке образуется готовый продукт – мука костная, а также отходы производства, состоящие из воды и животного жира, который также относится к биологическим отходам и требует особой переработки, утилизации либо уничтожения. Он представляет угрозу для жизни и здоровья людей и животных, загрязняет окружающую природу.

Выяснилось, что из поступивших в марте 350 тонн сырья фактический остаток составил не больше 6 тонн.

– Готовой продукции (костной муки) и биологических отходов (животного жира) на предприятии не обнаружено, что дает основание полагать, что «Алтайкорм» осуществляло деятельность по переработке сырья животного происхождения и реализации готовой продукции. Однако прослеживаемость за оборотом поднадзорной продукции и биологических отходов, относящихся к высокому классу опасности отсутствует, что является нарушением действующего законодательства, – отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что во время проверки предприятие не представило достоверных сведений об утилизации либо уничтожении животного жира (биологических отходов высокого класса опасности).

– По имеющейся информации, биологические отходы могли быть вывезены с предприятия и утилизированы ненадлежащим образом, – сообщают в управлении.

Такие отходы в случае неправильной утилизации долгие годы могут сохранять опасность распространения заболеваний, общих для животных, загрязняют окружающую среду и человека и являются угрозой причинения вреда не только здоровью, но и жизни.

По результатам проверки материалы дела передали в суд для привлечения предприятия к административной ответственности в рамках ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

В итоге деятельность предприятия приостановили на 30 суток.

Что было известно ранее

В селе Боровиха. Фото: Телеканал "Толк"

В селе Боровиха. Фото: Телеканал "Толк"

Напомним, мы сообщали, что предприятие временно приостановило деятельность в мае. Там начали проводить работы по установке оборудования для очистки сточных вод и жироулавливанию. В настоящее время оборудование монтируется на производственной площадке.

По данным Алтайпищепрома, на предприятии уже сделали многое. В частности, в цехе установлена фильтрационная установка по очистке выбрасываемого воздуха до установленных норм, заключен долгосрочный контракт по поставке дезрастворов, санобработке помещений.

– Руководство «Алтайкорма» нацелено на конструктивное решение проблемы и приведение работы предприятия в соответствие со всеми нормативными требованиями, на устранение предписанных нарушений, – подчеркивали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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