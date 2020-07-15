Наконец-то спасут от зловония: на предприятии “Алтайкорм” установят очистные сооружения

В Боровихе. Фото: Телеканал "Толк"

Жители алтайского села Боровиха в Первомайском районе несколько лет жалуются на неприятный запах, исходящий от костного завода «Алтайкорм». К счастью, скоро эта проблема скоро должна быть решена – в августе на предприятии завершат установку очистных сооружений, сообщает Алтайпищепром.

Ситуация под контролем

В ведомстве отмечают, что с начала деятельности предприятия в 2018 году проводят работу по налаживанию технологии производства. Периодически допускались нарушения при пуско-наладочных работах на различных участках. В итоге в окружающую среду попадали выбросы и отходы.

С 27 мая деятельность предприятия была приостановлена. Там начали проводить работы по установке оборудования для очистки сточных вод и жироулавливанию. В настоящее время оборудование монтируется на производственной площадке.

Восстановление работы завода ожидается в августе, сразу после ввода в эксплуатацию оборудования, а также устранения всех замечаний, предписанных контролирующими органами.

Проблемы решают

По данным Алтайпищепрома, на предприятии уже сделали многое. В частности, в цехе установлена фильтрационная установка по очистке выбрасываемого воздуха до установленных норм, заключен долгосрочный контракт по поставке дезрастворов, санобработке помещений.

– Руководство «Алтайкорма» нацелено на конструктивное решение проблемы и приведение работы предприятия в соответствие со всеми нормативными требованиями, на устранение предписанных нарушений, – подчеркивают в ведомстве.

На этой неделе запланирована очередная встреча с руководителем предприятия, а также выезд представителей Алтайпищепрома и Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы региона. На месте обсудят, как именно устраняют источники загрязнения окружающей среды и налаживают эффективную работу предприятия.

Что было известно ранее

Напомним, мы сообщали, что предприятие регулярно сливает в лесу жирообразные отходы с едким запахом, который потом накрывает всю деревню. При этом сам завод категорично отрицал свою причастность. В мае этого года алтайский Россельхознадзор провел проверку и выявил серьезные нарушения. Судебное заседание было назначено на 9 июня, однако «Алтайкорм» его проигнорировал – представители предприятия попросту не явились.

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