Алтайскому бизнесу на костях может грозить уголовка

Жители алтайского села Боровиха в Первомайском районе жалуются - уже больше четырех лет костный завод «Алтайкорм» отравляет им жизнь. Причем в буквальном смысле. Предприятие регулярно сливает в лесу жирообразные отходы с едким запахом, который потом накрывает всю деревню. При этом само предприятие категорично отрицает свою причастность к данному недоразумению. В мае этого года алтайский Россельхознадзор провел проверку и выявил серьезные нарушения. Судебное заседание было назначено на 16 июня, однако «Алтайкорм» его проигнорировал – представители предприятия попросту не явились.

Как «Алтайкорм» постоянно сливается

Удивительным образом завод, сливая вредные отходы производства в лесу, «сливается» и от ответственности. Так, в конце мая «Алтайкорм» направил уведомление в ветслужбу Первомайского района о том, что добровольно останавливает работу якобы для модернизации производственного процесса. Однако, по словам местных жителей, предприятие как работало, так и работает. Подтверждение тому – едкий запах, по-прежнему отравляющий жизнь.

Фото: Телеканал "Толк"

– Посмотрите сами - труба дымит, вонь неимоверная, дышать нечем! – в сердцах говорит житель Боровихи. - Как возили кости, так и возят, уже сил никаких нет.

– У нас и дома уже все пропахло, - подтверждают другие. - Если вовремя не успел закрыть окна – вонь стоит невыносимая!

Однако согласно официальным документам «Алтайскорм» является практически экологически чистым, безотходным предприятием. Как так вышло?

Фото: Телеканал "Толк"

В лесу – грязно, в системе – чисто

Отходов производства у завода по официальным данным практически нет. Как так сложилось, объясняет Андрей Миронов, и.о. руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай:

– Этот продукт, который кто-то называет техническим жиром, кто-то – просто биологическим отходом, не учитывался ни в одной из систем. Предприятие не показывает в федерально-государственной системе прослеживаемости продукции данные о том, сколько перерабатывается и отгружается продукции с предприятия.

Фото: Телеканал "Толк"

Речь идет о системе «Меркурий» – приложении для контроля производств, которые работают с продукцией животного происхождения. Ее создали в 2018 году для повышения биологической и пищевой безопасности. Система показывает всю цепочку передвижения сырья и готовой продукции. На основе данных «Меркурия» оформляются электронные сертификаты.

Получается, что сырье на «Алтайкорм» поступает, а продукции и отходов производства у него нет. Во всяком случае, в отчетных программах. А если нет продукции, то нет и налогов, и сертификатов…

Дело с душком…

Владельцы предприятия, похоже, и не думают прекращать смрадное производство, хотя на «Алтайкорм» уже завели два административных дела. По одному из них предусмотрены штраф до 700 тысяч рублей и приостановка деятельности.

В настоящее время Россельхознадзор направил материалы проверки в налоговую службу и ОБЭП. Здесь уже дело пахнет переходом в зону уголовно-правового характера. Следующее заседание назначено на 19 июня.