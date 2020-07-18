Жаркий уикенд: на выходных в Алтайском воздух прогреется до +34 градусов

В эти выходные, 18 и 19 июля, в Алтайском крае будет жарко. Днем столбик термометра поднимется до отметки +34 градусов, дождей не ожидается, сообщает алтайский ЦГМС.

– В крае наблюдается антициклональный тип погоды. На фоне высокого давления поднимается температура воздуха. На выходных столбик термометра превысит отметку в 30 градусов, – сообщил “Комсомольской Правде” ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Погода в субботу

Ночью 18 июля в регионе температура воздуха составит +15...+20 градусов, по северу и предгорьям местами до +10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью будет +15...+17 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем 18 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +28...+33 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в воскресенье

Ночью 19 июля в регионе температура воздуха составит +13...+18 градусов. Преимущественно Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью будет +15...+17 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Днем 19 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +29...+34 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +30...+32. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Аномально жаркая погода продержится в регионе до 20 июля. Также в крае до 21 июля местами сохраняется высокая (4 класс горимости), а в некоторых районах по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Отметим, что в начале следующей недели ожидается неустойчивая погода с дождями.

Спастись от жары

Напомним, в Алтайском крае официальное разрешение на работу получили уже 38 пляжей. Это значит, им выдали положительное заключение региональный Роспотребнадзор и спасатели.

Помимо этого официальный статус пляжа гарантирует безопасность отдыхающих в плане наличия спасателей и медицинских сотрудников. Если произойдет несчастный случай – они отвечают за то, чтобы оказать первую помощь. Также в местах отдыха должны быть туалеты, раздевалки и душ.

Список пляжей можно посмотреть здесь.

– Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не подплывайте близко к идущим судам, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не прыгайте в воду в неизвестном месте. Будьте крайне осторожны при отдыхе на воде, обеспечьте должный контроль за детьми, – предостерегают в региональном управлении МЧС.

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