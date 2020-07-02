У Нового моста в Барнауле из Оби спасли плывущих на бревне подростков

В Барнауле в районе Нового моста спасатели пришли на помощь юным горожанам, которые плыли по Оби на бревне, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения сегодня в 16:34. Двое 15-летних подростков захотели покорить Обь, а в качестве плавсредства решили использовать бревно.

Предположительно, дети катались на нем в районе городского пляжа, затем их течением вынесло на реку, на открытую воду. Сотрудников МЧС вызвал приятель подростков, который все это время оставался на берегу.

Спасатели заметили детей у опоры Нового моста, подняли в лодку и доставили на берег. Если бы не их оперативная помощь, опасное путешествие вполне могло завершиться бедой.

К счастью, с подростками сейчас все в порядке. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, их приключение завершилось успешно.

В краевом управлении МЧС призывают не забывать о том , что вода – это опасная стихия.

– Будьте крайне осторожны при отдыхе на воде, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. Особо обращаемся ко взрослым: не проходите мимо опасных игр на воде, не будьте равнодушны, от вашей ответственности может зависеть многое. Внимательно следите за детьми, не отпускайте их одних к водоемам, а также постоянно формируйте у них культуру безопасного поведения. Не допускайте случаев безнадзорного отдыха несовершеннолетних у воды, – отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как барнаульские полицейские в ночи спасли тонувших в Оби мужчин. Терпящих бедствие сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около одного километра. Сотрудники транспортной полиции оперативно организовали поисково-спасательную операцию.

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