Почти 40 пляжей официально открыли в Алтайском крае

По данным на среду, 15 июля, в Алтайском крае официальное разрешение на работу получили уже 38 пляжей. Это значит, им выдали положительное заключение региональный Роспотребнадзор и спасатели.

Помимо этого официальный статус пляжа гарантирует безопасность отдыхающих в плане наличия спасателей и медицинских сотрудников. Если произойдет несчастный случай – они отвечают за то, чтобы оказать первую помощь. Также в местах отдыха должны быть туалеты, раздевалки и душ.

Так в Барнауле на сегодняшний день без опаски можно отдохнуть на шести пляжах: три из них естественные и три искусственные (бассейны):

1. Пляж «Городской» (остров «Помазкин», протока реки Обь).

2. Пляж «В парке» (ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем).

3. Пляж «Водный мир» (протока реки Обь).

4. Пляж «Планета КУ» (Борзовая Заимка, искусственный водоем).

5. Пляж кемпинг парк «Природа и человек» (поселок Кирова, озеро Пионерское).

6. Пляж Бонус 21 (ул. Георгия Исакова, 149А, искусственный водоем).

В Бийске и Бийском районе действует уже шесть официальных пляжей:

1. Пляж «Катунский острог» (Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры).

2. Пляж «На зелёном клину» (г. Бийск, правый берег реки Бия).

3. Пляжная зона «У Понтонного моста» (г. Бийск, левый берег, реки Бия).

4. Пляж «Центральный» (г. Бийск, правый берег реки Бия, набережная парка «Победы» у коммунального моста).

5. Пляж «Квартал АБ», (г. Бийск, правый берег реки Бия, напротив спорткомплекса «Заря»).

6. Пляж «Летний рай» (Бийский район, 1 км к югу от поселка Чуйский, Катунский карьер).

Также отдых разрешен на пляжах «Изумруд» (озеро Кормовище) и «Импульс» (озеро Горичка) в селе Светлое Завьяловского района. А в другом популярном месте отдыха и у алтайских, и у приезжих туристов – городе Яровом открыты три пляжа на озере Большое Яровое – «Причал 22», «Причал 42» и «Причал 55».

На самом большом озере Змеиногорского района – Колыванском в селе Саввушка, с этого дня разрешен отдых на пляже базы отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», а также на пляжах туристических стоянок «Солнечный берег», «Ласковый прибой» и на базе отдыха санатория «Лазурный».

В Алтайском районе открыты пять пляжей. Два из них находятся в поселке Катунь на озере Ая: «Здравница Ая» и «Берёзка». Два расположены на искусственном наливном водоеме в селе Алтайском: «Парк Холмогорье. Пляж-1» и «Парк Холмогорье. Пляж-2». Еще один наливной – «Бирюзовая Катунь», расположенный в урочище Талдушка.

Два официальных места отдыха работают в Курьинском районе на озере Белое в поселке 8-е марта: на туристической базе «Мечта» и при лечебно-оздоровительном профилактории «Скала».

По одному пляжу действуют в селе Мамонтово на озере Большое Островное – пляж ДОЛ «Чайка», в селе Тюменцева на озере Разлив - ДОЛ «Чайка», в селе Бурла на озере Песчаное – «Волна»; пляж «Центральный» в населенном пункте Благовещенка, а также «Городской» в Заринске на реке Чумыш.