5 лет строгого режима дали бывшему заму главы Барнаула за взятку

В Алтайском крае состоялся суд над бывшим заместителем главы администрации Барнаула Александром Алексеенко. Год назад он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что с января 2018 года по июнь 2019-го Алексеенко получил от учредителей одного ООО деньги за покровительство. Компания занималась транспортировкой сточных вод на территории Барнаула. Общая сумма взятки – 1 300 000 рублей, правда, передавали ее разными частями.

- За полученные деньги Алексеенко должен был обеспечить ООО возможность на беспрепятственной основе, без негативных для него последствий и с максимальной выгодой заниматься коммерческой деятельностью, - отмечают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Бывшего чиновника задержали оперативные сотрудники УФСБ России с поличным. Более того, против него собрали внушительную доказательную базу, так что еще на этапе предварительного следствия Алексеенко полностью признал свою вину. Возможно именно сотрудничество со следствием сыграло свою роль. Суд назначил ему пять лет строгого режима, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года. Алексеенко взяли под стражу прямо в зале суда.

Примечательно, что согласно Уголовному кодексу РФ, Александр Алексеенко вполне мог получить от восьми до 15 лет строгого режима, а дали всего пять. Более того, приговор еще не вступил в законную силу, так что он может его обжаловать.

Напомним, Александр Алексеенко по роду своей деятельности отвечал за коммунальное хозяйство Барнаула. Высокую должность он занимал с 2012 года. В его обязанности входило обеспечение качественного и бесперебойного функционирования объектов тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, предоставление коммунальных услуг жителям города. По некоторой информации в день задержания он написал заявление по собственному желанию и тогдашний градоначальник Сергей Дугин его подписал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания

Краевой суд вынес окончательный приговор начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Его признали виновным в особо крупном взяточничестве и добавили к приговору районного суда еще два года (подробнее)