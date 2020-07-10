2020-07-10T04:34:51+03:00
Общество

В Республике Алтай официально открывают пляжи

Инспекторы проверили подготовили почти 40 мест отдыха
Анна СЕМИНА
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Пляжи в Республике Алтай открываютсяПляжи в Республике Алтай открываютсяФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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Пока в Барнауле и Алтайском крае в целом на повестке дня открытие пляжей не стоит, в соседней Республике Алтай уже вовсю готовятся принимать отдыхающих.

Пока что погода радует жителей Сибири и даже несмотря на запреты со стороны Роспотребнадзора, многие при любом удобном случае отправляются отдыхать на водоемы. В Республике Алтай власти отдают себе отчет в том, что из-за жары у озер и рек в любом случае будет больше людей, а значит, в разы возрастает вероятность несчастных случаев. В первую очередь речь идет о местах стихийного купания. Но ведь любую беду проще предупредить, чем потом расхлебывать последствия, так что в регионе стали готовить официальные места отдыха для населения и туристов.

- На сегодняшний день в Республике Алтай открыт пляж «Рублевка», расположенный на территории Чемальского района в 3,5 километрах выше села Анос, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого активная работа ведется по обустройству и допуску к эксплуатации пляжа в урочище Еланда. Для того чтобы избежать несчастных случаев, администрация Горно-Алтайска организовала ежедневное дежурство спасателей со специальным оборудованием для оказания помощи пострадавшим в случае возникновения нештатной ситуации. Да и в целом пляж уже почти полностью готов: есть все необходимые средства. В настоящее время власти согласовывают с региональным Роспотребнадзором все детали.

Вместе с тем инспекторы ГИМС уже провели техническое освидетельствование почти 40 мест массового отдыха и разрешение на отдых они уже получили. Осталось получить разрешение непосредственно на купание.

Тем времени в Алтайском крае спасатели и инспекторы ГИМС пока только ограничиваются рейдами. За первую неделю июля они провели выезды в популярные места отдыха Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Славгорода, а также Быстроистокского, Заринского, Алтайского, Змеиногорского, Рубцовского, Усть-Пристаньского, Шелаболихинского и Каменского районов. Было проведено без малого 200 профилактических бесед, выдали 209 памяток по правилам безопасности на водоемах, составили 13 протоколов и выявили еще одно несанкционированное место для отдыха.

Пока региональный Роспотребнадзор не дает разрешения на отдых у воды и вместе с тем люди продолжают гибнуть. С наступлением благополучных погодных условий в Алтайском крае утонули уже 20 детей. Последний трагический случай произошел накануне на так называемом барнаульском «ковше». Погиб мальчик, которому на вид всего 12-14 лет. Немногим ранее, 7 июля, в Рубцовске на реке Алей утонули три ребенка – мальчик 16-ти лет и две девочки – 11-ти и 8-ми лет. Тело последней до сих пор не найдено. Как было установлено, дети решили перейти реку вброд, но их начало сносить течением. Выжил только один. Ему оказана медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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