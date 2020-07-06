Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво

6 Июль 2020 2020-07-06T18:34:44+03:00

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В воскресенье, 5 июля, в Бийском района произошла трагедия в многодетной семье: пока мать пила пиво, ее четырехлетний сын утонул в реке.

О несчастье стало известно со слов свидетелей. О нем они рассказали в сообществе «Инцидент Бийск». По словам очевидцев, свое утро многодетные родители начали не с чая или кофе, а с алкоголя. И так прошел весь их день, а к вечеру они всей большой семьей отправились на Бию. Пока дети купались, их мать продолжала пить пиво.

- Ненадолго отойдя от берега, мать обнаружила, что по реке плывет тело ее 4-летнего сына. Без признаков жизни мальчика вынес из воды старший брат, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Спасти ребенка не удалось. Из воды его достали уже без чувств.

И это далеко не единственное происшествие, связанное с водой и детьми, которое произошло на прошлой неделе. Также на реке Бие было обнаружено тело 13-летней девочки, которая пошли купаться с одноклассниками. По предварительной информации, школьница поскользнулась у обрыва и ушла под воду. Выплыть она не смогла.

1 июля тело 12-летнего мальчика было обнаружено в бассейне на территории приусадебного участка, в одном из сел Бийского района. По предварительной версии он мог прыгнуть в воду и удариться головой о дно, так как глубина составляет всего 130 см. Его тело родители нашли только вечером, когда пошли закрывать бассейн. Причем в этом случае это была благополучная семья и ничто не предвещало беды.

3 июля купаясь с другом на заводи реки Штабка в поселке Комсомольский утонул 15-летний подросток.

По всем фактам гибели детей проводятся процессуальные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU