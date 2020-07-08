2020-07-08T06:37:25+03:00
Происшествия

Тела двух детей подняли со дна: в Рубцовске утонули трое подростков

Поиски третьего ребенка продолжаются, по факту возбуждено уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮК
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Они купались в районе подвесного мостаОни купались в районе подвесного мостаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае продолжаются поиски пропавших детей, который ушли купаться на Алей в Рубцовске. Сообщение о пропаже поступило спасателям 7 июля. Сейчас тела двоих – 8-летней девочки и 16-летнего юноши водолазы уже подняли со дна. Поиски третьей, 11-летней девочки, продолжаются.

- Алей коварная река, люди периодически в ней тонут. Дети ушли купаться в несанкционированное место – в районе подвесного моста. Наши водолазы продолжают искать, обследуют дно, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В поисках задействованы больше 20 человек. Сейчас гибелью детей занимается региональный Следственный комитет. По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Обстоятельства случившегося выясняются.

- По данным следствия, вечером четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой, - сообщает ведомство.

В этом году утонули уже 17 несовершеннолетних. За прошедшую неделю произошло сразу четыре трагедии. Самому младшему из них было четыре года, старшему – 16 лет.

Первый случай произошел в Бие. Девочка 13-ти лет пошла купаться с одноклассниками, в какой-то момент она соскользнула с обрыва и ушла под воду. Другой подросток пошел на речку с другом в поселке Комсомольский. Он выплыл на середину реки и утонул.

1 июля в Бийском районе ребенок купался в домашнем бассейне. Он прыгнул с лестницы и ударился головой о дно, выплыть уже не смог. Тело мальчика нашли родители, которые пришли вечером закрывать бассейн.

Почти через неделю погиб четырехлетний малыш из многодетной семьи на берегу Бии в селе Малоенисейское. Проплывающее тело ребенка увидела мама, когда отошла недалеко от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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