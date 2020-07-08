Тяжелых пациентов – больше, бессимптомных – меньше: в Алтайском крае усилят контроль из-за роста случаев COVID-19

Из-за роста числа зараженных коронавирусом в ближайшее время в Алтайском крае усилят контроль. Об этом стало известно по итогам совещания в правительстве региона, где рассмотрели причины ухудшения эпидемиологической обстановки в крае, а также возможные дополнительные меры по снижению темпов распространения COVID-19.

Ситуация кардинально поменялась

Министр здравоохранения региона Дмитрии Попов сообщил, что продолжается тенденция увеличения случаев заболевания вирусной пневмонией и рост числа пациентов с тяжелым течением болезни.

Если на первых этапах распространения коронавируса в крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в данный момент ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.

Для лечения ковидных пациентов в Алтайском крае развернули 1939 коек. В стационарах находится уже 1055 жителей региона.

– Мы создали серьезный коечный фонд, превышающий нормативный. Но ситуация на прошлой неделе заставила нас развернуть дополнительные койки в больницах в Михайловском и Тальменском районах, чтобы лечить в них пациентов с легкой степенью заболевания, выявленных на этих территориях. Основное напряжение, которое система здравоохранения края сегодня испытывает, касается города Барнаула. Выявление новых случаев заставляет нас увеличивать существующий коечный фонд в ковидных госпиталях, – заявил Дмитрий Попов.

Участники совещания проанализировали эффективность реализуемого комплекса мер профилактики распространения COVID-19. Напомним, отрицательная динамика сохраняется в крае на протяжении нескольких дней.

Усилят контроль

Также рассмотрели предложения, направленные на защиту жителей Алтайского края от коронавируса. В частности, отметили необходимость усиления контроля за реализацией профилактических мероприятий, сохранения количества обследований жителей края на COVID-19 (в настоящее время данный показатель соответствуют третьему этапу снятия ограничений) и соблюдения действующего масочного режима.

С этой недели усиливают контроль в организациях края, в том числе в тех, которым недавно разрешили возобновить свою деятельность.

– Рассмотренные предложения лягут в основу решений оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, заседание которого состоится до конца текущей недели, – отмечают в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в Алтайском крае с 27 июня разрешили работать летним террасам и трубазам. Для работы предприятиям общественного питания, предоставляющим услуги на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах) нужно соблюдать несколько правил.

COVID-19 в крае

В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19, по данным на 7 июля, за сутки увеличилось на 171 человека. Это самый высокий прирост в регионе с начала пандемии. Общее число зараженных составляет 4709.

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