В Алтайском крае разрешили работу турбаз и летних террас

В Алтайском крае уже с вечера 26 июня могут открыться летние веранды кафе и ресторанов. С 27 июня смогут работать турбазы. Соответствующий изменения в указ внес губернатор региона Виктор Томенко. Документ опубликовали на сайте правительства края.

Для работы предприятиям общественного питания, предоставляющим услуги на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах) придется соблюдать несколько правил.

Так, в частности, нужно расставить столы для посетителей на расстоянии не менее 1,5 метров. Весь персонал будет работать в масках и перчатках. Нужно будет организовать обработку рук кожными антисептиками как сотрудникам, так и посетителями. Предполагается проведение влажной уборки всех помещений каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств. Также важно обеззараживание воздуха в производственных помещениях с использованием бактерицидных ламп. Кроме того, между посетителями должна быть дистанция не менее 1,5 метров.

По-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий - свадьбы, поминки и прочее. Также все еще нельзя работать кальянным.

Кроме того, из нового документа следует, что турбазам Алтайского края разрешено работать не со 2 июля, а уже с 27 июня. С этого числа снимается запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах

- Мониторинг эпидобстановки в связи со снятием ряда ограничительных мер будут вести органы Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидобстановки снятые ограничения могут быть восстановлены, - отмечают в пресс-службе краевого правительства.

COVID-19 в крае

По последним данным, за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 76 человек и составило 3676 . Растет и число выздоровевших, их уже 2650 человек. В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 918 человек. Тяжелобольных пациентов 78, на аппарате ИВЛ- 24.

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