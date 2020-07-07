171 новый случай COVID-19 в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко проведет оперативное совещание

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 171 инфицированного коронавирусом. В связи с таким ростом количества зараженных вечером 7 июля губернатор региона Виктор Томенко проведет специальное оперативное совещание, пишет оперштаб края.

Новые пациенты

Больше всего новых инфицированных выявили в Барнауле – 102 человека. В Бийске – 11 человек, Ребрихинском районе – 11, Новоалтайске – 7, Тальменском районе – 6, Кулундинском районе – 5, Каменском районе – 3, Рубцовске – 3, Советском районе – 2, Славгороде – 2, Михайловском районе – 2, Усть-Калманском районе – 2, Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по одному человеку.

В целом по последним данным общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 4709 человек, в том числе 467 детей до 17 лет включительно.

Кроме того, за прошедшие сутки скончалось 5 человек с коронавирусом, два из них от COVID-19. Число выздоровевших увеличилось на 103 человека. Всего выписанных пациентов – 3356.

Из всех выявленных случаев 151 – завозной, (2 – из-за рубежа) 2746 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 639 – у больных внебольничной пневмонией, 1441 – у заболевших ОРВИ, в 2629 случаях – бессимптомное течение.

Оперативное совещание

На совещании рассмотрят складывающуюся эпидемиологическую обстановку в регионе и обсудят возможные дополнительные меры по предупреждению ее дальнейшего ухудшения.

– На этой же неделе планируется провести заседание регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, где выработанные сегодня предложения и меры могут быть в полном объёме или частично утверждены, – отмечают в оперштабе.

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