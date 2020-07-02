В небе серый дым: два серьезных пожара ликвидировали в Барнауле

В жилом секторе краевой столицы вечером 2 июля произошли два серьезных возгорания. Пожарные работали в условиях сильного задымления. Был риск, что пламя перекинется на соседние строения, но к счастью, спасатели не допустили этого, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Первое сообщение о возгорании частного жилого дома и надворных построек поступило в 17:10. Очевидцы рассказали, что жильцы успели быстро выбежать из горящего дома.

Когда спасатели прибыли на место, крыша дома и надворных построек горела открытым огнем. Была угроза распространения пламени на соседние строения. Ранг пожара увеличили, были задействованы дополнительные силы пожарно-спасательных частей города.

Два серьезных пожара ликвидировали в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во время тушения из горящего здания вынесли три газовых баллона, не позволив утечке газа усугубить обстановку. Звенья газодымозащитной службы работали в условиях задымления.

– Правильность решений руководителя тушения пожара и слаженность действий всех подразделений пожарно-спасательной службы позволили спасти от огня соседние строения, – сообщил начальник дежурной смены территориальной службы пожаротушения Александр Чернов.

Открытое горение ликвидировали в 17:50, после этого пожарные продолжили разборку и проливку выгоревших конструкций. Всего в ликвидации пожара участвовали 40 человек, использовали 10 единиц техники. Причина этого пожара уточняется.

Два серьезных пожара ликвидировали в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Второй пожар произошел на улице Омской, о нем сообщили в 19:11. К моменту прибытия пожарных расчётов открытым огнем горел частный дом и надворные постройки.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, в условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитной службы. Из полыхающих построек спасатели вынесли два газовых баллона и один кислородный, предотвратив масштабное развитие пожара.

Два серьезных пожара ликвидировали в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На момент ликвидации площадь возгорания достигла около 200 квадратных метров. Чтобы потушить открытое горение, потребовалось более получаса. Погибших и пострадавших нет. Наиболее вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в Алтайском крае за минувшие сутки спасатели ликвидировали около 40 пожаров, большая часть из них – ландшафтные.

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