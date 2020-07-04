2020-07-04T13:39:31+03:00
Общество

В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками

Малышей случайно заметили в норе
САНТАЛОВ Константин
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В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками. Фото: Татьяна, читательница "КП".В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками. Фото: Татьяна, читательница "КП".
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В Бийске на местном кладбище в одной из заброшенных могил поселилась собака с 6 маленькими щенками. На вид малышам всего чуть больше месяца, рассказала “Комсомольской Правде” читательница Татьяна, родственники которой 3 июля заметили животных.

В пятницу родители мужа Татьяны были на Северном кладбище Бийска. Проходя по территории, они случайно услышали странные звуки, доносящиеся из заброшенной могилы на участке №30.

В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками. Фото: Татьяна, читательница "КП".

В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками. Фото: Татьяна, читательница "КП".

– Звуки были похожи на лай. Мои родственники подошли ближе и увидели, что там вырыта нора, в которой лежат собака и шесть щеночков. Животные были очень дружелюбны и с интересом смотрели на людей. У моих с собой были только пряник и вода, но малыши обрадовались и этому. В это время их мать с любопытством наблюдала со стороны, – рассказывает Татьяна.

По ее словам, пожилые родственники не могут взять щенков, потому что живут в квартире. Они переживают за дальнейшую судьбу малышей и верят, что кто-нибудь сможет приютить животных. Наверняка щенки так и живут в своей норе в ожидании любящих хозяев.

В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками. Фото: Татьяна, читательница "КП".

В одной из могил на бийском кладбище поселилась собака с 6 щенками. Фото: Татьяна, читательница "КП".

– Мы все очень удивились тому, что щенки обосновались в столь необычном месте – заброшенной могиле. Надеемся, что малыши найдут новый дом, – подытожила Татьяна.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники барнаульской маслобойни пристраивают 23 щенка в хорошие руки. Эти малыши уже кушают бульон, молоко с хлебом. В общем к самостоятельной жизни вполне готовы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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