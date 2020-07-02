В Барнауле соколята так полюбили даму, что стали приносить ей добычу

У барнаульской дачницы Елены Свирид этой весной появилось аж три новых поклонника. Это три молодых сокола. Весной эти «добры молодцы» выпали из гнезда.

- Вот уж несколько лет взрослая пара соколов прилетает на соседний участок и выводит птенцов на ветвях здоровенной ели, - рассказывает Елена. - А нынче трое малышей выпали из жилища.

Чтобы спасти их от кошек, дачники посадили пернатых повыше на ветки. И стали думать, как быть дальше. Дело в том, что взрослые птицы продолжали кормить оставшихся двух отпрысков наверху, а этих троих будто уже и не замечали. В итоге соседи соорудили что-то наподобие кормушки, к которой каждый день привязывали куриное мясо.

- Сначала соколята от палки шарахались, а потом, поклевав корм, успокоились и приспособились, - улыбается Елена. - Более того, когда сосед подходил к ним с мясом, они радостно пищали и открывали рты, также, как это делают их братья наверху, встречая родителей с кормом.

Оперившись, усыновленные птенцы потихоньку стали вставать на крыло вслед за родными братьями.

- На нашем доме они устроили взлетно- посадочную полосу, - говорит Елена.

Сейчас по утрам все пять молодых соколят садятся на крышу домика, галдят о чем то, как на планерке (видимо, обсуждая схему полетов), вечером приземляются уже на разбор полетов. В полдень, по словам дачницы, отпрыски стали безбоязненно залетать к ней на веранду.

- Сидит такой, глаза выпучит, смотрит, может голову наклонить - прикольные очень, - рассказывает «опекунша».

Мама-соколиха при этом соперницу страшно ревнует.

- Как только птенцы стали залетать к нам на веранду, она стала беспокоиться, пикировать, пытаться схватить двух моих собак, - рассказывает Елен. - Я ее пыталась вразумить, говорила: «Ты сама прозевала своих детей, что ты хочешь от моих собак, они никого не трогают!». Но она очень ответственная мамаша, так и охраняла, пока те не стали хорошо летать.

Между тем, благородные юные красавцы не только глаза таращат на Елену, своей даме сердца, они, как настоящие добытчики, с недавних пор стали приносить добычу - пойманных на соседнем поле мышек.

- Уже и не знаю, что с этим делать теперь, - смеется женщина. - Но кота Изюма, похоже, это устраивает.