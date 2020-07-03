Сотрудники барнаульской маслобойни пристраивают 23 щенка в хорошие руки

«Тем, кто хотел собаку! Этот момент настал! У нас 23 собачки, пристраиваем в хорошие руки» - такой пост в сетях разместили недавно сотрудники барнаульского предприятия «Исток».

- Однажды рядом с нашей производственной базой появилась собака с грустными глазами, - рассказывает Роман, сотрудник маслобойни. - Жаль стало псину, начали подкармливать, смотрим - она друзей привела, потом еще подтянулись собратья…

В итоге, по словам Романа, во дворе их производственной базы к весне оказались четыре кобеля и четыре «девочки». Все они поставлены «на довольствие». На одну собаку, по словам Романа, уходит в день пачка перловки, три литра молока, две пачки куриных ног. Корм Роман покупает на собственные средства.

В мае, не дождавшись стерилизации, довольная жизнью «собачья коммуна» принесла прибавление. На опекунов свалилось аж 23щенка. Эти радостные отпрыски уже кушают бульон, молоко с хлебом, к самостоятельной жизни готовы.

- Мы их уже начали раздавать, дали объявления, - говорит Роман. - Себе планируем оставить только одну девочку. При этом записались на льготную стерилизацию собак в «Ласке», ждем своей очереди.

Если вы надумаете взять одного из симпатяг с мокрым носиком и доверчивым преданным взглядом, звоните по номеру 8-903-947- 90-03.

- Возможна помощь в доставке и прививках, - обещают сотрудники маслобойни