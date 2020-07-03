2020-07-03T18:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 июля 2020: губернатор вышел из самоизоляции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Барнауле на 4 июля
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Накануне, 3 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел из самоизоляции, на которую пошел добровольно.

Все началось с того, в конце июня коронавирус выявили в правительстве региона. Причем среди сотрудников, которые находились в ежедневном контакте с Виктором Томенко. Поэтому губернатор принял решение на некоторое время уйти в онлайн руководство краем.

Вчера он вернулся в офлайн и сразу отправился в рабочую поездку с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Они, в частности, побывали в Белокурихе и на «Бирюзовой Катуни», где обсудили строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря.

Данные на 23.00 3 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Данные на 23.00 3 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Четкая маршрутизация обязательна

А тем временем министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов с рабочим визитом побывал в Новичихинской, Шипуновской и Алейской ЦРБ. Он оценил насколько больницы готовы к приему плановых пациентов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- Оценивалось соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, подготовка приемных отделений, санпропускников и обсервационных палат, - отмечают в профильном ведомстве.

По словам министра, сейчас складывается такая обстановка, что медицинские сотрудники должны быть готовы к тому, что любой приходящий к ним пациент может оказаться потенциальным носителем covid-19. Именно поэтому выстроить работу надо таким образом, чтобы исключить вероятность распространения инфекции по стационару. Необходимо четко разработать маршрутизацию как пациента, так и медработников и довести свои действия до автоматизма.

Статистика на 23.00 3 июля 2020 года (фото: минздрав АК)

Статистика на 23.00 3 июля 2020 года (фото: минздрав АК)

Антирекорд

По данным оперативного штаба Алтайского края за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 73 новых инфицированных (общее – 4207), выздоровели 58 человек (общее 3067). А вот умерли сразу семь пациентов (общее – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЦРБ Алтайского края начали оказывать плановую медпомощь

В Алтайском крае стартовал первый этап возобновления плановой медицинской помощи, сообщает региональный Оперштаб. По решению минздрава региона, 6 центральных районных больниц уже открыли двери для плановых пациентов. Постепенно список медучреждений и оказываемых в них услуг будет расширяться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
Сибиряк умер после удара бутылкой по голове
Виктор Томенко вышел из самоизоляции
В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
Барнаульские футболисты «Динамо» готовятся к новому сезону
В Барнауле месяц нельзя будет ездить по улице Попова
Обвиняемого во взятке бывшего алтайского замминистра Голубцова посадили под домашний арест
В Алтайском крае отменили курортный сбор на весь 2020 год
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 3067
На проспекте Красноармейском в Барнауле перестанут ходить трамваи из-за ремонта
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 93
Пост вице-мэра Барнаула займет гендиректор строительной компании
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 4207
Бийский олеумный завод слился с другим предприятием
На Телецком озере обнаружили труп
Барнаул не удостоился звания «Город трудовой доблести»
В Барнауле мотоциклист сбил насмерть мужчину на пешеходнике
У 5% барнаульцев обнаружили антитела к коронавирусу