Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 июля 2020: губернатор вышел из самоизоляции

Накануне, 3 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел из самоизоляции, на которую пошел добровольно.

Все началось с того, в конце июня коронавирус выявили в правительстве региона. Причем среди сотрудников, которые находились в ежедневном контакте с Виктором Томенко. Поэтому губернатор принял решение на некоторое время уйти в онлайн руководство краем.

Вчера он вернулся в офлайн и сразу отправился в рабочую поездку с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Они, в частности, побывали в Белокурихе и на «Бирюзовой Катуни», где обсудили строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря.

Данные на 23.00 3 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Четкая маршрутизация обязательна

А тем временем министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов с рабочим визитом побывал в Новичихинской, Шипуновской и Алейской ЦРБ. Он оценил насколько больницы готовы к приему плановых пациентов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- Оценивалось соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, подготовка приемных отделений, санпропускников и обсервационных палат, - отмечают в профильном ведомстве.

По словам министра, сейчас складывается такая обстановка, что медицинские сотрудники должны быть готовы к тому, что любой приходящий к ним пациент может оказаться потенциальным носителем covid-19. Именно поэтому выстроить работу надо таким образом, чтобы исключить вероятность распространения инфекции по стационару. Необходимо четко разработать маршрутизацию как пациента, так и медработников и довести свои действия до автоматизма.

Статистика на 23.00 3 июля 2020 года (фото: минздрав АК)

Антирекорд

По данным оперативного штаба Алтайского края за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 73 новых инфицированных (общее – 4207), выздоровели 58 человек (общее 3067). А вот умерли сразу семь пациентов (общее – 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе).

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