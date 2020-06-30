2020-06-30T11:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

ЦРБ Алтайского края начали оказывать плановую медпомощь

Такое решение принял краевой минздрав
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ЦРБ Алтайского края начали оказывать плановую медпомощьЦРБ Алтайского края начали оказывать плановую медпомощьФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае стартовал первый этап возобновления плановой медицинской помощи, сообщает региональный Оперштаб. По решению минздрава региона, 6 центральных районных больниц уже открыли двери для плановых пациентов. Постепенно список медучреждений и оказываемых в них услуг будет расширяться.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов заявлял, что медорганизации 43 муниципалитетов региона подали заявки на возвращение к работе в привычном режиме. В числе требований для их открытия был запас масок, костюмов и других средств индивидуальной защиты, внутренний приказ, определяющий работу персонала, соблюдение санитарных норм и так далее. В итоге, разрешение на оказание плановой помощи получили следующие организации:

- Алейская ЦРБ;

- Шипуновская ЦРБ;

- Ельцовская ЦРБ;

- Косихинская ЦРБ;

- Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева;

- Красногорская ЦРБ.

Пока речь идет о первом этапе снятия ограничений с больниц, всего их будет три: возобновление плановой помощи в районах, где эпидситуация более-менее стабильна; расширение перечня учреждений; полный возврат к жизни до коронавируса.

На первых порах список медуслуг будет ограничен, и в больнице будут принимать лишь тех, чье здоровье может ухудшиться. Например, это касается людей, работающих во вредных и опасных условиях, переживших инфаркт, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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