Виктор Томенко вышел из самоизоляции

3 Июль 2020 2020-07-03T15:54:23+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 3 июля, вышел на работу в обычном режиме.

Напомним, 25 июня Виктор Томенко был вынужден уйти на самоизоляцию, так как в его ближайшем рабочем окружении были выявлены зараженные коронавирусной инфекцией. Все вопросы глава региона решал в удаленном режиме. Однако уже сегодня он приступил к работе в офлайне.

- Сделать это позволили результаты различных проведенных обследований, - подтвердили в правительстве региона. - Сегодня Виктор Томенко работал с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и с делегацией ВЭБ.РФ под председательством Игоря Шувалова на «Бирюзовой Катуни».

В частности, Сергей Кравцов сегодня проверил готовность школ к проведению Единого государственного экзамена. Он побывал в белокурихинской средней общеобразовательной школе №1 и Республиканской гимназии имени Василия Плакаса в Горно-Алтайске.

А в ОАЭ «Бирюзовая Катунь» участники делегации рассмотрели потенциал комплексного развития территории, в том числе создание круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

- Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще, это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, - нам этим заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по их досугу, - отметил Игорь Шувалов.

Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного кластера составляет 25,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU