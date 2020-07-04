Маша, живи. Больная раком мозга Маша Грачева из Барнаула экстренно прооперирована

Несколько дней назад восьмилетняя Маша Грачева из Барнаула, за которую переживал весь край и даже люди за его пределами, внезапно была госпитализирована и прооперирована.

Практически весь май Маша провела в Санкт-Петербурге, там она получала повторную лучевую терапию. При этом самочувствие девочки нельзя было назвать хорошим: немного ухудшилось зрение, походка стала шаткой, из-за гормональных препаратов девочка поправилась. С таким «букетом» она вернулась домой, но на днях ей резко стало хуже.

- Мы чуть не потеряли нашу дочь. Маша с утра жаловалась на сильную головную боль, мы ничем не могли снять ее и вдруг - резкая потеря сознания, у нас на руках и на глазах у старшего сына... – рассказывает мама Маши Анна Грачева. - Я вызвала «скорую», которая ехала 15 минут. Без сознания дочка была около десяти минут, вы можете представить, что было с нами! «Скорая» домчала нас до детской краевой больницы, пока Машу на тележке везли на МРТ, она опять отключилась, и её бегом отправили в реанимацию. Потом доча пришла в себя, ее опять повезли на обследование МРТ, и вскоре выяснилось, что необходима срочно операция шунтирования, которую не делают в этой больнице и нужно срочно доставить Машу в краевую взрослую больницу, где ее могут прооперировать.

В итоге девочку перевезли в другую больницу и экстренно прооперировали. Все прошло хорошо и Маша пришла в сознание и сильно испугалась. В первое время к ней в реанимацию даже не пускали родителей. Только после того, как маме малышки выдали противочумной костюм, ее допустили к дочери.

- Доченька, конечно, расплакалась, сказала, что ей очень страшно там одной. На сегодняшний день удалось договориться, чтобы завтра я уже лежала с ней в отдельном боксе. Чувствует себя хорошо, - продолжает Анна.

На сегодняшний день физически девочка более или менее пришла в себя, но вот психологическое состояние хуже некуда.

- У Маши держится температура и ее эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, она очень напугана. Никак не могу ее успокоить, - говорит мама девочки. - Она постоянно плачет, не помнит, что с ней произошло. Я пока не знаю, может ли она ходить, так как вставать нам пока не разрешают, но ноги вроде двигаются. И хорошо, что теперь голова не болит. И самое для Маши неприятное, что ее обрили налысо, это просто шок для дочки, говорит, что теперь не красивая. Что хочет, что бы все было как раньше…

Сейчас, чтобы спасти дочь, ее родители организовали срочный сбор средств на экспериментальное лекарство. Клинические испытания показали, что препарат справляется с диффузной глиомой ствола мозга. Но требуется огромная сумма, неподъемная для семиь.

- Полгода мы не могли найти выход на эти лекарства и тут свершилось. Сбор идет, нужно постараться до 7 июля собрать сумму, потому что в этот день будет закуп препарата. Иначе следующий закуп будет позже. У нас нет времени ждать совсем. Прошу вас не проходите мимо. Каждый рубль приближает нас к заветной сумме, - просит мама девочки.

В общей сложности требуется 12 тысяч евро. Этих денег должно хватить на два курса препарата, а это полгода.

По состоянию на пятницу, 3 июля, уже удалось собрать порядка 450 тысяч рублей. Есть еще несколько дней, чтобы успеть выкупить жизненно необходимый препарат.

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