Маша, живи: Барнаульцы собирают деньги на лечение семилетней девочки

Флешмобы, концерты, благотворительные акции – жители Барнаула участвуют в сборе средств на лечение семилетней Маши Грачевой.

Неоперабельная опухоль

Еще совсем недавно это была обычная барнаульская семья: счастливые родители, двое детей – старший занимается футболом, младшая – учится играть на скрипке, любит рисовать… Но каких-то пару недель назад мама Маши, артистка симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края Анна Грачева заметила, что у дочки начал косить один глаз. Когда прошли обследования, буквально впали в ступор – у девочки обнаружили новообразование в головном мозге. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба – диффузная глиома ствола головного мозга. Неоперабельная.

Ролик в поддержку Маши.Автор: "Алтай-2007"

Российские онкологи все как один наотрез отказываются брать Машу на операцию. Проблема в том, что опухоль «сидит» слишком глубоко. Первоначальный прогноз неутешительный – не более пяти лет. Только вот какими они будут? Об этом родители первоклашки даже не хотят думать. Сейчас они всеми правдами и неправдами борются за жизнь своей малышки, и ни на какие «вам осталось» даже не опираются. Помочь можно! Даже на четвертой стадии рака.

Маша вылетает на лечениеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Всем миром

Семья Маши Грачевой объявила о сборе средств. На сегодняшний день уже прошло несколько концертов, в том числе организованных при поддержке музыкантов алтайской филармонии. Помимо этого на днях футбольная команда «Алтай-2007», за которую выступает старший брат девочки, а также «Динамо-2007», провели флешмоб и записали видеоролик со словами поддержки для Маши. Мальчишки держали в руках листочки с хэштегами «ПомогиМаше», «РакНеПриговор», «МашаЖиви», «ДетиДолжныЖить», «МашаГрачева», «СрочныйСбор», «НужнаПомощь», «РакУходи» и другие.

Еще одно выступление состоится в ближайший понедельник, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Всех неравнодушных ждут на набережной Оби в 18 часов. В программе весёлые аниматоры, крио-шоу, мастер-класс по изготовлению мороженого и дегустация, весёлые игры, мастер-классы по изготовлению лизуна, выступление детских танцевальных коллективов, вокальных студий и многое другое.

Диагноз подтвердили

Тем временем Маша и ее мама уже несколько дней как находятся в одной из клиник Южной Кореи. 2 июля девочке провели дополнительное обследование. К сожалению, диагноз подтвердился. Ей была назначена химио- и лучевая терапия одновременно. По словам знакомых семьи, пока прогнозы неутешительные, но надежда есть.

Маша с мамой вылетает на лечениеФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Просим прощения за то, что образовалась информационная пауза. Она возникла потому, что нам было тяжело справиться с эмоциями, которые просто душили... Нам сложно было сконцентрироваться и вовремя подробно описать текущую ситуацию. До этого момента было недопонимание в том, как развивается болезнь именно в нашем случае, и какие будут происходить процессы во время терапии, почему операцию сделать невозможно, и какие процедуры помогут нашему ребёнку, - говорит Анна Грачева. - Здесь, в корейской клинике, мы получили ответы. Именно они стали причиной молчания. Мы обязательно подготовим подробные отчёты о затратах, поступивших средствах, дальнейших планах. Постепенно всё выложим в сеть. И, конечно, будем вас держать в курсе лечения Машеньки, её самочувствия! Низкий вам поклон за то, что поддерживаете нашу семью, деньгами, добрыми словами, молитвами, репостами!!!

Семью Маши уже поддержал известный исполнитель Владислав Косарев. Он не единожды приезжал в Алтайский край и выступал с артистами симфонического оркестра. Пользуясь случаем, он призвал всех неравнодушных помочь девочке, ведь требуется не так много – по предварительным подсчетам, около 2,5 миллионов рублей, и часть суммы уже собрана.

Актуальную информацию о состоянии Маши и необходимой для лечения суммы можно найти на странице ее мамы - Анны Грачевой в instagtam и в группе "Вконтакте".