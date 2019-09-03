В Барнауле прекращен сбор денег больной раком Маше Грачевой

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-03T09:05:15+03:00

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Барнаульская семья Грачевых остановила сбор денег на лечение дочери Маши от рака. Собранных ранее средств хватило на поездку в Южную Корею. Там девочке провели лучевую терапию. Сейчас необходимости собирать деньги нет. К счастью, ребенок чувствует себя хорошо. На днях семилетняя Маша с мамой вернулись в Барнаул.

- Ну, конечно, слезы счастья, что все, наконец-то дома... Хотим сказать всем огромное спасибо!!! Без вашей помощи нам бы не удалось получить высококвалифицированную лучевую терапию, - написала мать девочки Анна Грачева.

В скором времени семья собирается в Москву для реабилитации. А затем в Барнауле Маше сделают МРТ, по результатам которой врач из южнокорейской клиники назначит курс химиотерапии, сообщает АиФ-Алтай.

Напомним, несколько месяцев назад Маше Грачевой поставили диагноз диффузная глиома ствола головного мозга, неоперабельная опухоль. В России девочку отказались лечить – слишком сложный случай. На лечение в южной Корее требовалось 2,5 млн рублей. Сумму собирали всем миром. Часть денег помогли собрать коллеги Анны Грачевой – музыканты филармонии (проводили благотворительные концерты), а также родители воспитанников футбольной команды «Алтай-2007», за которую играет старший брат Маши.

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ИСТОЧНИК KP.RU