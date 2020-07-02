Алтайские спасатели за сутки потушили 40 пожаров

2 Июль 2020 2020-07-02T07:01:28+03:00

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В Алтайском крае за минувшие сутки спасатели ликвидировали около 40 пожаров, большая часть из них - ландшафтные, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ночью 1 июля поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Самарка. Около получаса потребовалось спасателям для полной ликвидации возгорания, огнем было охвачено порядка полутора гектаров сухой травы. Пожар удалось оперативно потушить и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В результате случившегося никто не пострадал. Причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, пожарные тушили сухую растительность в Бурлинском, Угловском, Хабарском, Топчихинском, Чарышском, Кулундинском районах, а также в городах - Бийске, Рубцовске, Яровом, Славгороде, Камне-на Оби и Барнауле.

По данным алтайского ЦГМС, в отдельных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами - чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

- В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Будьте предельно осторожны с огнем на любой природной территории, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU