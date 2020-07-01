Не дистант, а цифровая среда: глава алтайского Минобрнауки прокомментировал слухи об учебе на удаленке

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко во время прямого эфира в Instagram опроверг слухи о полном переходе школьников региона на учебу в дистанционном формате и подробно рассказал об участии региона в проекте “Цифровая образовательная среда”.

Хайп на острой теме

Сообщение о проекте цифровой образовательной среды появился в одном из интернет-изданий и соцсетях на выходных. Максим Костенко отметил, что иногда для журналистов некоторых СМИ важно не содержание информации, а количество лайков, просмотров и комментариев. В данном случае текст о проекте в одном из изданий не содержал ложных сведений, однако громкий заголовок привлекал внимание и был неоднозначным.

- Постинформационное общество, в котором мы сейчас живем, устроено так, что мы порой не читаем текст, потому что нам просто некогда. Огромное количество информации,которое нам приходится постигать ежедневно, а порой ежеминутно и ежесекундно, заставляет нас иногда читать только заголовки. Поэтому некоторые коллеги стараются сделать их похлеще, ярче и провокационнее, - сказал глава алтайского Минобрнауки.

У компьютера.Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, переживания по поводу удаленного обучения у родителей еще не прошли, журналист воспользовался этим, пренебрегая фактчекингом - проверкой информации.

В итоге, увидев эту и другие заметки, многие родители забеспокоились и решили, что в сентябре в Алтайском крае учеба продолжится на удаленке. Однако министр заверил, что эта информация, спровоцировавшая такое социальное напряжение, не соответствует действительности.

- Ни о каком дистанционном образовании, тем более в сентябре 2020 года речи не идет. Всех детей в начале учебного года мы ждем в школах, - заявил Максим Костенко.

Он напомнил, что президент принял решение об организации бесплатного питания для детей с первого по четвертый класс. В крае строят новые школы, на это тратят миллиарды рублей. О полном переводе детей на дистанционку вопроса не стоит.

В чем суть проекта “Цифровая образовательная среда”

Он направлен не на замену традиционных уроков в учебных заведениях, а на расширение интерактивности и обновление материально-технической базы в школах, в особенности в сельских.

- У нас в крае примерно 25 тыс. детей не имеют какого-то гаджета или доступа к интернету. Такая ситуация не только в семье и у детей, но и в некоторых школах этого недостаточно.Так вот, проект про цифровую образовательную среду - про обеспечение новой компьютерной техникой. Когда вы в последний раз меняли смартфон или компьютер дома? А в сельских школах компьютеры массово меняли в 2008-2010 годах, - сказал министр.

У компьютера.Фото: Олег УКЛАДОВ

В рамках проекта “Цифровая образовательная среда” Алтайскому краю выделяют из федерального бюджета более 520 млн рублей. Примерно 300 сельских школ региона получат новый или более быстрый интернет. Кроме того, в некоторые образовательные учреждения приобретут новую компьютерную технику, интерактивные доски.

- Это такой хороший подарок для школ Алтайского края, который заключается в обновлении материально-технической базы. Речь идет о том, чтобы школа была интересна современному ребенку, живущему в цифровом веке, - подчеркнул глава алтайского Минобрнауки.

Также проект предполагает, что некоторые электронные образовательные ресурсы, которые были платными, возможно, в перспективе войдут в большую базу, созданную на федеральном уровне. Все это поможет как учителям, так и школьникам.

Максим Костенко также поблагодарил родителей за неравнодушие в вопросах обучения детей, будущего школы.

- Мне кажется, что COVID-инфекция еще раз показала нам, важность нас друг для друга, значимость фигуры учителя. Мы все еще раз поняли, что обучение невозможно без опоры на значимого взрослого. Развитие ребенка должно опираться и на родителя и на учителя, - резюмировал министр.

В школе.Фото: Олег УКЛАДОВ

Опыт этого года

Напомним, в Алтайском крае дистанционное обучение началось 13 апреля. Продолжительность онлайн-занятия не превышала 20 минут, затем делали перерыв. В целом в день уроки на удаленке не продолжались более 2,5 часов.

Дистанционное образование в регионе имело четыре формы и в том или ином виде в учебном процессе приняли участие все школьники края.

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