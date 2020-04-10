Алтайский министр образования рассказал о дистанционном обучение и возможном продлении учебного года

Коронавирус в Барнауле: согласно последним новостям на 10 апреля 2020 года в регионе со следующей недели приступят к дистанционному обучению. Об особенностях его организации, а также о возможном переносе сроков окончания учебного года на пресс-конференции 10 апреля рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Вынужденная мера

Дистанционное обучение стартует в регионе с 13 апреля. Максим Костенко отметил, что такую перестройку все школьное образование переживает, пожалуй, впервые за 500 лет.

- Мы работали, учились, жили и привыкли к классно-урочной системе и сейчас впервые мы, учителя, становимся на позицию современного цифрового ребенка и через интернет и другие способы связи и каналы коммуникации начинаем организовывать учебный процесс. Естественно, мы понимаем, что будет много сложностей, особенно в первую неделю работы. Эти сложности будут в первую очередь связаны с техническими особенностями, - заявил министр образования Алтайского края.

Дистанционное обучение в регионе.Фото: Олег УКЛАДОВ

Речь идет о нагрузке и наплыве посетителей на онлайн-платформы. Дистанционное обучение - вынужденная мера для защиты детей, учителей и родителей в период пандемии коронавируса.

- Сегодня мы уже видим, что в крае два ребенка дошкольного и школьного возраста, к сожалению, инфицированы и болеют. Мы не можем допустить, чтобы эта инфекция распространялась, как в Барнауле, так и в других муниципалитетах, - отметил глава регионального минобра.

Он подчеркнул, что на дистанционное обучение Алтайском крае перешли временно до 30 апреля. При этом возможно, что эти сроки изменят. Это будет зависеть от эпидситуации.

Дистанционное обучение в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сегодня и так всем не очень легко, много сложностей и тревог. Все то, что происходит - впервые. Уверен, что пройдет какое-то время и мы будем думать, как же раньше справлялись без такого дистанционного обучения, - сказал Максим Костенко.

Особенности удаленного обучения

Всего участвовать в дистанционном обучении имеют возможность около 1655 тыс. жителей Алтайского края. Все они могут работать в онлайн-формате, у них есть возможность выхода в интернет и компьютер.

Однако существует и те, у кого нет гаджета, примерно 1 тыс. человек. В этом случае на первом этаже каждой школы создадут резервный компьютерный класс, куда смогут приходить и заниматься дети. Кроме того, директорам учебных учреждений предложили передавать гаджеты под материальную ответственность родителей.

Другой пример, когда есть компьютер, но нет выхода в глобальную сеть - около 85 тыс. школьников. Эти дети смогут скачать материалы, используя технику в компьютерном классе. Учиться можно будет и в офлайн-режиме.

Примерно у 11% детей, а это 30 тыс. человек, нет ни интернета, ни компьютера. Для них предусмотрены бумажные кейсы - учебники и тетради. Домашние задания сможет дать учитель. Речь прежде всего идет о малокомплектных школах.

Парты в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Максим Костенко подчеркнул, что также важно организовать рабочие места для педагогов, никто не собирается рисковать их здоровьем в период пандемии коронавируса.

Нагрузка и продолжительность уроков

В настоящее время учителям дают несколько рекомендаций. Продолжительность онлайн-занятия не должна превышать 20 минут, затем следует сделать перерыв. В целом в день дистанционные уроки не должны продолжаться более 2,5 часов в день.

- Не нужно одномоментно задавать детям задания до конца 2020 года. Дозированно, упрощенно, - отметил Максим Костенко.

Если все зависнет

Технические сложности не зависят от учителей, поэтому министр призвал всех отнестись к этому с пониманием. По его словам, на каждый случай зависания платформы “есть план б”.

- Ключевым здесь становится классный руководитель. Именно он будет осуществлять мониторинг ситуации с техническими условиями работы онлайн-платформ, - сказал Костенко.

Основным входом для организации удаленного обучения является “Сетевой регион”, мощность которого увеличили в несколько раз. Там, как минимум, можно оставить и получить задания.

Девочка учится дистанционно.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Никто не готовился к этим форс-мажорным обстоятельствам. Наша задача создать условия, чтобы все дети имели возможность получать обучение, - подчеркнул Максим Костенко.

Перенос сроков обучения

Министр образования Алтайского края ответил и на вопрос о возможном увеличении и или уменьшении продолжительности учебного года. В СМИ появилась информация, что Минпросвещения предложило рассмотреть регионам возможность в индивидуальных случаях перенести сроки учебного года.

- Мы в Алтайском крае посоветовались с родительской и педагогической общественностью и пока не видим оснований о переносе учебного года на более ранние сроки, - подчеркнул глава минобра края.

В ближайшее время проведут необходимые консультации. После этого к концу следующей недели озвучат принятое решение. Глава регионального минобра подчеркнул, что этот вопрос касается примерно 400 тыс. жителей региона.

Дистанционное обучение в краевой столице.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Решение не может быть скоропалительным и основываться только лишь на сообщения СМИ, - заявил Максим Костенко.

По его словам, предположительно, для учеников 9 и 11 классов будут рассматривать вариант продления учебного года ориентировочно до 7 июня. С 1 по 7 июня смогут провести необходимые консультации для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

А все остальные классы закончат учебный год до 30 мая, как и предполагалось ранее по графику.

Коронавирус в Алтайском крае

Напомним, по информации на 10 апреля в регионе общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 21 человека, из них двое – дети. Один случай – завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, четырнадцать случаев – по контакту с заболевшими. Все заболевшие коронавирусом - жители Барнаула.

Специалисты алтайского Роспотребнадзора работают над информацией о контактных лицах, проводится контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания заболевших.

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