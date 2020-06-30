Пересдать нельзя: в минобре рассказали правила сдачи ЕГЭ в Алтайском крае

Совсем немного остается до начала сдачи Единого государственного экзамена. Первое тестирование состоится уже 3 июля. В этот день алтайские школьники напишут географию, литературу и информатику.

- Главная особенность этого года заключается в том, что Единый государственный экзамен ни коем образом не влияет на получение аттестата. Его школьники уже получили, - говорит начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина. - Если еще в прошлом году надо было обязательно сдать русский язык и базовую математику для того, чтобы получить аттестат, то в этом итоговые оценки выставляли по отметкам за 10-11 классы. ЕГЭ проводится только как вступительный экзамен. При этом у него тоже есть свои особенности: в этом году его не сдают 10-классники.

Кстати, в этом году школы заканчивают более 12 тысяч ребят. При этом сдавать Единый госэкзамен будут только около девяти тысяч.

- Были такие случаи, что сначала ребята писали заявление об отказе на сдачу, а потом возвращались обратно и говорили, что будут сдавать, - продолжает собеседница.

И это действительно правильное решение: лучше всего сдать ЕГЭ сразу после школы, когда знания еще свежи, а поступать в вуз или ссуз можно позже, ведь результаты действительно на протяжении четырех лет.

С технической точки зрения, из-за сложившихся в мире обстоятельств, появятся некоторые нововведения. В первую очередь это коснется порядка прохождения контроля в пункте приема экзамена.

- Мы сделали все, чтобы максимально приблизить пункты сдачи к месту жительства детей, чтобы им приходилось контактировать с посторонними, как можно меньше. Они подходят по времени. К примеру, через каждые 15 минут. За эти 15 минут мы с соблюдением безопасного расстояния пропускаем один класс. Обязательно на входе обработка обуви с помощью ковриков с дезинфицирующим средством. Также обрабатываются руки, и измеряется температура. Если ее нет, то далее выпускник получает маску и проходит на экзамен. Если же он сразу приходит в маске, то мы просим ее снять, чтобы убедиться, что под ней ничего не написано, - говорит Наталья Полосина.

Если у ребенка есть предпосылки к повышенной температуре, к примеру, из-за наличия хронического заболевания, то ему следует принести на экзамен справку, дабы избежать неприятных моментов.

Из «старого» - на входе в школу также будет установлен металлоискатель. Так что кроме ручки и паспорта ничего лишнего пронести не получится. После прохождения всего контроля, ребенка сразу проводят в аудиторию. Инструктаж по ходу сдачи экзамена будут проводить там.

Рассадка в классах тоже будут новая: между каждым сдающим полтора метра дистанция. Соответственно и экзаменуемых меньше. Для большей надежности в аудиториях установят рециркуляторы воздуха, либо обеззараживающие лампы.

- Непосредственно сдавать экзамен в маске или без нее решает сам ребенок. Но при этом организаторы в аудиториях обязаны быть в них, - добавляет специалист минобра.

Еще одна особенность ЕГЭ этого года – так как он носит характер исключительно вступительного экзамена – его нельзя пересдать. При этом подать апелляцию все же можно.