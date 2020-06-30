2020-06-30T11:01:44+03:00
Дом. Семья

Сибиряк нашел в огороде косулю с перебитым позвоночником

Скорее всего, она неудачно перепрыгнула через забор
Анна СЕМИНА
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Раненная косуля попала в заботливые рукиРаненная косуля попала в заботливые руки
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Житель алтайского села Родино Юрий Алейников внезапно для себя стал кормильцем для травмированной косули.

Ранним утром мужчина направился к своей машине, чтобы поехать по делам и тут заметил какое-то шевеление в кустах картофеля. Сначала подумал, что забрела соседская коза – она такого же цвета, а когда присмотрелся, то не поверил своим глазам – там лежала косуля – редкость для Родинского района.

- Я к ней стал подходить, а она только на передние ноги вскакивает, на задние не поднимается. При этом она такие сильные крики издавала! Наверное, на всю деревню было слышно. Собаки вокруг даже начали лаять, - рассказал телеканалу «РОДИНО-ТВ» Юрий Алейников.

Раненная косуля попала в заботливые руки

Раненная косуля попала в заботливые руки

Мужчина пожалел бедное животное и оставил у себя, вызвав ветеринаров. Предположительно, косуля мигрировала из ленточного бора Волчихинского района. А уже здесь ее, возможно, кто-то напугал или же загнали собаки. По всей видимости, она неудачно перепрыгнула через забор огорода и получила травму позвоночника. По словам ветеринаров, других повреждений или сопутствующих заболеваний не обнаружили, поэтому животное не стали ее трогать и оставили отлежаться на несколько дней. Юрий Алейников был не против – никаких особых хлопот или неудобств гостья не приносит. Со временем косуля успокоилась и перестала нервничать. Она больше не кричит, подпускает к себе людей и даже позволяет себя погладить. Ее кормят листьями винограда и сочной травой, поят свежей водой. Временное пристанище для животного определили в сарае. Здесь тепло и комфортно. Если косуля поправится, то ее вернут в дикую природу, а если восстановление будет проблематичным, то, вероятнее всего, начнут подыскивать место в ближайшем зоопарке.

Как рассказали "Комсомолке" в региональном Минприроды, вопрос по возможной транспортировке животного в центр помощи диким животным "Ноев ковчег" примут до конца недели. Ситуация сложная - у самца косули сломан позвоночник.

По словам начальника управления ветеринарии по Родинскому району Владимира Василенко, в этом году косули частенько выходят из леса. Их встречали не только в селах, но и городах. К сожалению, иногда встречи с людьми или другими животными завершаются трагически.

Раненная косуля попала в заботливые руки

Раненная косуля попала в заботливые руки

Так в феврале в Бийске горожане нашли раненую косулю. Самец, которому дали прозвище Олежа, лежал возле трассы. Животное доставили к ветеринарам и те установили, что, скорее всего, на него напала бродячие собаки. К сожалению, выходить его не удалось. Олежа скончался. Кстати, специалисты не исключают, что стая была больна бешенством.

В марте подстреленная косуля вышла к жителям в Рубцовске. Очевидцы вызвали полицию, городское ГОЧС и специалистов минприроды Алтайского края. Они забрали обессиленное животное, чтобы отвести его к ветврачам, но косуля скончалась по дороге.

В этом же месяце, молодая косуля случайно забрела в поселок Бельмесево. И вот тут на нее напали местные жители с ножами. Животное отбили охотинспекторы и передали ее в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Там самца благополучно прооперировали.

Напомним, что в этом году минприроды Алтайского края проводило акцию «Спасем косулю».

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Снежная зима в этом году принесла немало неудобств не только людям, но и животным. В особенности пострадали копытные: косули и лоси (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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