2020-03-11T11:53:01+03:00
Происшествия

Раненая косуля вышла к людям в Рубцовске

Накануне ее видели еще здоровой
Анна СЕМИНА
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Косулю ранили уже в Рубцовске, накануне ее видели здоровойКосулю ранили уже в Рубцовске, накануне ее видели здоровойФото: скриншот сайта
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В среду, 11 марта, в центре Рубцовска была замечена раненная косуля. Обессиленное животное видели на проспекте Рубцовском.

Как сообщает сайт издания «Местное время», очевидцы не решились самостоятельно подходить к животному, поэтому позвонили в полицию и городское управления ГОЧС, а также вызвали специалистов минприроды.

Как только специалисты прибыли на место, они сразу осмотрели косулю. Выяснилось, что у нее ранение шеи. Было принято решение доставить ее в «Малую академию» к ветеринарному врачу. Надежда на благополучный исход была, так как опыт выхаживания раненой косули у них был, но по пути животное скончалось. Уже известно, что данной особи было примерно полтора года.

Жители города говорят, что видели косулю еще накануне вечером в южной части Рубцовска. При этом животное было здорово, но поймать ее не получилось. А уже этим утром кто-то подстрелил ее.

Напомним, с 1 февраля по 15 апреля Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края проводит акцию «Спасем косулю».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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