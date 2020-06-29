Коронавирус в Барнауле, последние новости на 30 июня 2020: растет число тяжелых больных

В Алтайском крае по данным на 30 июня отмечается не только высокий прирост инфицированных, но и тяжесть протекания болезни.

По данным оперативного штаба, число новых случаев за минувшие сутки составило 78 человек. Общее количество выявленных инфицированных в Алтайском крае - 3909 человек. Выздоровели 2754. Из них за последний отчетный период выписались 28 пациентов (взрослые – 25, дети – 3). Скончался один. Этот случай отнесен к иным причинам гибели. За все время ведения ковидных больных умерли 72 взрослых пациента. При этом 33 - от COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Данные на 23.00 29 июня 2020 года (фото: yandex.ru/covid19/)

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, за последнее время прибавилось тяжелых пациентов. В этом и есть суть накопительного эффекта - пациенты долгое время находятся в больнице

Данные на 30 июня говорят о том, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 человек. Всего же тяжелобольных 93. Реанимационных мест при это достаточно – всеми необходимыми аппаратами оснащены 279 коек.

- Сегодня у медицинских организаций есть ресурсная база для того, чтобы оказывать эту помощь. Произошла мобилизация в отношении медицинских кадров, - отметил министр.

Данные на 23.00 29 июня 2020 года (фото: оперштаб АК)

Основную массу тяжелых пациентов все же составляют больные старших возрастных групп. Печальная статистика также подтверждает, что чаще именно эта категория оказывается бессильна перед вирусом. Так в возрасте 51-70 лет от коронавируса умерли 18 человек, старше 71 года – 13 человек, а в возрасте 31-50 лет – только двое. А вот по гендерным признакам различий никаких. Соотношение погибших от COVID-19 практически равное - 16 женщин и 17 мужчин.

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