Более 400 медиков заразились COVID-19 в Алтайском крае

С начала пандемии коронавируса в Алтайском крае COVID-19 выявили у 412 медработников в 68 лечебных учреждениях, в том числе в четырех частных. Об этом во время пресс-конференции 29 июня сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Из общего числа зараженных коронавирусом 88 врачей, 240 средних медицинских работников, 84 - представителей младшего медпресонала.

В настоящее время 292 человека из общего числа зараженных медработников уже выздоровели, а 118 по-прежнему находятся на лечении. Из числа заболевших в данный момент 103 находятся на амбулаторном лечении, у 6 человек пневмония.

Говоря о конкретных случаях заражения медиков в районах Алтайского края, Дмитрий Попов привел следующие примеры: в Новоалтайске - два младших медработника, в Михайловском районе - восемь случаев (5 средний и 2 младший медперсонал, один врач), в Кулундинском районе - восемь случаев ( 5 - средний персонал и 3 врача), в Бийске - 2 человека.

Заболевшие в краевой клинической больнице

Всего в этом лечебном учреждении за весь период пандемии были инфицированы 46 медработников. Из них 14 врачей, 24 средних медработников и 8 младших, в том числе водитель санитарного автомобиля. Большинство из них уже выздоровели и продолжают работать.

Противоэпидемические мероприятия в настоящее время проводят в отделении гемотологии, прием пациентов туда прекращен. Отделение возобновит свою работу через неделю.

-За три месяца в краевой клинической больнице удалось избежать крупных вспышек инфекции благодаря соблюдению всех мер безопасности. Единичные случаи заболевания среди медицинских работников фиксировались в течение всех трех месяцев инфекции в крае, а не одномоментно, - отметили в пресс-службе краевого Минздрва

Точно назвать источник вируса нельзя, известно, что его принесли извне. В больнице оказывают многопрофильную помощь, COVID-19 мог принести как пациент, так и кто-то из персонала медучреждения.

COVID-19 в регионе

Напомним, по последним данным в Алтайском крае за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 78 человек и составило 3909.

На сегодняшний день география выявления новых случаев выглядит следующим образом: Барнаул – 24 человека, Бийск – 11, Михайловский район – 11, Рубцовск – 9, Зональный район – 3, Алейский район – 2, Бийский район – 2, Курьинский район – 2, Новоалтайск – 2, Топчихинский район – 2; в Алейске, Белокурихе, Камне–на–Оби, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Красногорском, Павловском, Панкрушихинском, Смоленском районах – по одному человеку.

При этом растет и число выздоровевших, их уже 2754 человека.

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