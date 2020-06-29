Кто в Алтайском крае чаще всего умирает от коронавируса и возможна ли вторая волна COVID-19

В Алтайском крае идет масштабная циркуляция вируса, заболевших регистрируют в разных районах региона. О том, почему так происходит и в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 29 июня сообщили министр здравоохранения края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Неблагоприятная ситуация

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 168, 7. Ситуация по-прежнему оценивается как неустойчивая и неблагоприятная. Больше всего зараженных COVID-19 в Барнауле - 51% от общего числа заболевших в Алтайском крае.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в крупных городах - Новоалтайске, Рубцовске, Бийске и близлежащих районах. Кроме того, много больных COVID-19 в Михайловском, Кулундинском и Тальменском районах. Это в том числе связано с групповой заболеваемостью в ЦРБ. Также в списке Ребрихинский и Змеиногорский районы, где в апреле был очаг коронавируса на промпрощадке Корбалихинского рудника.

Кто чаще всего умирает от COVID-19

За весь период пандемии в крае скончались – 72 человека, в том числе 33 случая от COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

В возрасте 51-70 лет от коронавируса умерли 18 человек, старше 71 года – 13 человек, а в возрасте 31-50 лет - двое. Среди них 16 женщин и 17 мужчин.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Возраст заболевших

Больше всего больных в возрасте 30-49 лет - удельный вес 35,5% от общего числа. При этом растет удельный вес заболевших в возрасте старше 65, их уже 15,3%. Также немало больных 18-29 лет -15%, а возраст 50-64 лет - 24,5%. Детей до 17 лет болеет немного - 10%.

Меняется и источник инфицирования. Если ранее цифра по контакту в семье или на работе составляла 72%, то сейчас - 64%. Завозные случаи - 4%, а источник не установлен у 32% зараженных.

- Идет масштабная циркуляция вируса, соответственно появляются новые источники инфекции, - сказала Ульяна Калинина.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Тяжелых пациентов становится больше

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки выросло на 78 человек и составило 3909. При этом увеличивается и количество пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По словам Дмитрия Попова, это накопительный эффект, пациенты долгое время находятся в больнице.

В настоящее время реанимационных мест хватает, 31 пациент находится на ИВЛ, общее количество этих аппаратов, которыми оснащены медорганизации - 279.

-Сегодня у медицинских организаций есть ресурсная база для того, чтобы оказывать эту помощь. Произошла мобилизация в отношении медицинских кадров, - сказал Министр здравоохранения региона.

Медработники трудятся по графику, есть мобилизационный план, который позволяет закрывать потребность в кадрах.

Отметим, что сейчас в тяжелом состоянии находятся пациенты старших возрастных групп. Число выздоровевших также растет. Их уже 2754.

Скорая помощь.Фото: УКЛАДОВ Егор

Возможна ли вторая волна COVID-19

Ульяна Калинина сообщила, что вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна. Это связано с тем, что постепенно открываются многие предприятия, которые ранее были закрыты.

Кроме того, 1 сентября в очной форме может начаться учебный год, также не исключено, что в полную меру будут работать и детские сады. В связи с этим увеличивается число возможных контактов.

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