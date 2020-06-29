Рано радоваться: проект по строительству высотки на площади Сахарова отправили на доработку

Не успел улечься скандал на тему строительства жилого дома на площади Сахарова в Барнауле, как выяснилось, что проект хоть и отклонен, но вовсе не окончательно.

Речь идет о земельном участке в границах кадастрового квартала ограниченного улицей Молодежной, проспектом Красноармейским, улицей Папанинцев и проспектом Социалистическим (квартал 288). В этом квадрате находится спорное строение. Оно расположено по адресу улица Молодежная 21а. Это заброшенное здание. Принадлежит некой Куратовой Нине Федоровне. Его площадь 998 квадратных метров. Ранее владелица обратилась с заявлением в администрацию Барнаула для того чтобы пересмотреть участок межевания.

Оказалось, что лакомый кусочек в самом центре города решила прибрать одна строительная фирма и поставить на месте развалин высотку. Однако против такого решения выступили сразу несколько сторон: жители близлежащих домов, владельцы парка аттракционов «Барнаульская крепость», которые могли бы лишиться своей территории, а также архитекторы, которые указали на то, что «свечка» сломает полностью ансамбль площади Сахарова. Да и вообще, лучше бы там организовать рекреационную зону, где можно не только отдыхать и заниматься спортом, но и проводить массовые развлекательные мероприятия и возможно даже перенести туда главную городскую елку.

То самое заброшенное здание на МолодежнойФото: Анна СЕМИНА

Мнения всех заинтересованных сторон изучили в городском комитете по строительству и архитектуре. Там дали четко понять – общественность против строительства высотки. Проект должен быть отклонен.

- В комитет поступило более 30 обращений от граждан и юридических лиц, все они имеют негативный характер. Граждане возражают против этого проекта. С учетом большого количества возражений граждан, с большой уверенностью могу сказать, что данный проект будет отклонен, - заявил тогда Владимир Бутаков, заместитель председателя городского комитета по строительству и архитектуре.

22 июня администрация Барнаула за подписью мэра Вячеслава Франка издала постановление, согласно которому проект действительно отклонен. В документе говорится, что изменения в межевание отклонены «по причине нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц». Казалось бы, на этом и жители данного микрорайона и владельцы парка могут с облегчением выдохнуть, но самом деле проект отправлен на доработку. Новую «версию» межевания участка должны предоставить не позднее чем через полгода. Наврятли застройщик захочет отказываться от своих планов. Так что жителям ближайших к площади Сахарова пятиэтажек придется вновь отстаивать свои права и территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульцы выступили против строительства многоэтажки на площади Сахарова

Этот район впору называть многострадальным: то в сквере по соседству с «Барнаульской крепостью» хотят построить отель Radisson, то Алтайский государственный университет грозится возвести в сквере рядом с Димитрова, 66 новый учебный корпус (подробнее)

Архитектор: Барнаул ждет перестройка

Судя по содержанию Генерального плана Барнаула расширение города в сторону Павловска больше не планируется. Краевая столица будет застраиваться точечно (подробнее)