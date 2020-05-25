Барнаульцы выступили против строительства многоэтажки на площади Сахарова

В Барнауле некоторое время назад вновь поднялась очередная волна общественного негодования по поводу строительства высотки в самом «сердце» города – в районе площади Сахарова.

Этот район впору называть многострадальным: то в сквере по соседству с «Барнаульской крепостью» хотят построить отель Radisson, то Алтайский государственный университет грозится возвести в сквере рядом с Димитрова, 66 новый учебный корпус. А теперь только и разговоров о том, что появился застройщик, желающий занять участок за главной городской сценой.

Земельный разбор

По данным «Алтайского портала недвижимости», речь идет об участке по адресу улица Молодежная, 21А. На этом месте уже есть заброшенное строение, которое принадлежит на правах частности собственности Куратовой Нине Федоровне. Площадь составляет 998 квадратных метров. Она самолично обратилась с заявлением в администрацию Барнаула, после чего было проведено межевание квадрата, ограниченного улицей Молодежной, проспектом Ленина, улицей Папанинцев и проспектом Социалистическим.

- Теперь в результате перераспределения соседних территорий образован новый участок по улице Молодежной, 21а с площадью уже 1887 квадратных метров. Согласно новым правилам землепользования и застройки Барнаула, он расположен в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки местного значения, - пишет источник.

Здесь разрешено строительство многоэтажных жилых домов от десяти и более этажей. Но все же участок довольно-таки маленький, чтоб построить на нем нечто стоящее, тем более, что потребуется место для детской площадки, парковки, в конце концов. Так что не исключено, что будет попытка захватить соседние участки.

Кроме того, по данным издания, вышеуказанный участок входит в зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также там проходят границы защитных зон от памятников, расположенных по соседству.

Ранее архитекторы уже дали понять, что в этом районе сложился свой архитектурный ансамбль и не стоит его портить. Но первой «ласточкой» протеста стал Дворец спорта. На градостроительном совете забраковали цветовую гамму, которой все-таки в итоге облагородили арену, а материал исполнения вообще, мягко говоря, шокировал и их и простую общественность. На своей странице в Instagram известный архитектор Александр Деринг как-то выложил фото Дворца спорта в черно-белом формате и скудно подписал: «Черная туча». Впрочем, спустя некоторое время, когда в комментариях началась бурная дискуссия, удалил пост и перезалил его с другой, более лояльной подписью. Тогда собственник здания Михаил Дроздов обвинил Деринга в том, что он провоцирует общественность, но сам архитектор вдруг заявил, что ничего плохого в новом обличии не видит. На этом неразбериха во мнениях подутихла. И вот теперь новый скандал – планы за застройку территории рядом со спортивным объектом.

Смена состава

В числе тех, кому идея точечной застройки рядом с «Барнаульской крепостью» пришлась не по душе, был и архитектор Алексей Квасов. В последнее время он довольно часто общался со СМИ, высказывал активную позицию и по строительству ФОКа в парке имени Ленина, где требовалось провести массовую вырубку деревьев, были у него претензии и по некоторым зданиям на проспекте Красноармейском, «сталинку» за Молодежным театром Алтая, которая полностью уничтожила ансамбль площади Октября он тоже не оценил по достоинству… Казалось, что в градостроительном совете появился человек, который каждую свою претензию и позицию может обосновать, но на днях стало известно, что Алексея исключили из совета.

- Администрация Барнаула сама формирует состав градостроительного совета. По большей части он состоит из членов администрации города, остальные – это приглашенные по согласованию с мэром представители профессионального сообщества, либо строители. Меня туда пригласили года четыре назад: позвонили из администрации и пригласили. Я дал свое согласие, - рассказывает Алексей Квасов. – Конечно, наверняка выйти из состава градсовета можно и по собственному желанию, но лично я такое заявление не подавал. Так что решение о моем исключении, наверное было принято администрацией. Даже не знаю, должны ли они были это делать, но меня даже никак не предупреждали. Хотя бы чисто с профессиональной точки зрения должны были. Оказывается, меня еще месяц назад исключили, а я не знал.

По словам архитектора, за все те годы, что он был в совете, именно сейчас произошла самая массовая смена ее состава. Помимо него «отчислили» еще нескольких человек. С чем это связано – никому не известно.

- Возможно, обсуждая в последнее время со СМИ проблемы застройки Барнаула, я, сам того не зная, надавил на какие-то болевые точки, - говорит Квасов.

Одной из них, к слову, также была тема застройки участка за «Барнаульской крепостью». В видении архитектора, вместо жилого дома, который по многим параметрам туда не вписывается, было бы гораздо интереснее создать там нечто подобное московскому парку «Зарядье», где можно отдыхать, проводить тематические мероприятия, городские праздники и т.п.

- Участок, о котором конкретно сейчас ведется разговор, слишком маленький. Места для размещения жилого объекта там крайне недостаточно, ведь он подразумевает территорию благоустройства, озеленения, обязательно детские и спортивные площадки, парковочные места… Маловероятно, что без нарушений там можно что-то подобное разместить, - добавляет архитектор.

Ранее проблему застройки площади Сахарова уже поднимали на градостроительном совете и многие эксперты соглашались, что точечной застройки там не место и что требуется заниматься всей территорией в комплексе. Но в то же время на рассмотрение совета конкретный жилой дом не выносился.

Народ против

21 мая в администрации Барнаула завершился прием предложений и замечаний по проекту. И вновь общественность показала, что ей не все равно, что будет стоять по соседству, и на какое здание будут выходить окна.

В итоге комитет по строительству и архитектуре получил несколько десяткой обращений и все были категорически против строительства.

- В комитет поступило более 30 обращений от граждан и юридических лиц, все они имеют негативный характер. Граждане возражают против этого проекта. С учетом большого количества возражений граждан, с большой уверенностью могу сказать, что данный проект будет отклонен, - сказал Владимир Бутаков, заместитель председателя городского комитета по строительству и архитектуре.

В числе тех, кто составил заявление на имя администрации города – владельцы парка развлечений «Барнаульская крепость», которая могла пострадать в результате перераспределения земельного участка, а также собственники близлежащих многоквартирных домов. По их мнению, в результате возможного строительства будет нарушена инсоляция смежных жилых домов. Также нет возможности организовать необходимый по ширине проезд к формируемому земельному участку и парковочные места. Пострадает и экология. По мнению собственников, лучше организовать на указанном участке спортивную площадку. Тем более что для ее оборудования требуется гораздо меньшие площади и негативных последствий никаких.

В очередной раз активная общественность Барнаула доказала, что добиться справедливости можно: сначала горожане восстали против строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова, затем отстояли у минспорта парк имени Ленина и вот теперь зеленый уголок за парком развлечений «Барнаульская крепость».

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