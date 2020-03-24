Архитектор: Барнаул ждет перестройка

Судя по содержанию Генерального плана Барнаула расширение города в сторону Павловска больше не планируется. Краевая столица будет застраиваться точечно.

Частный сектор под снос

В 2018 году был разыгран последний участок под жилой микрорайон за ТРЦ «Арена». Дальше него город не будет расти. Постепенно строительные компании уходят из Барнаула в другие сибирские города, которые активно развиваются. Оно и понятно – свободных земель все меньше и меньше. Скорее всего, уже через несколько лет они совсем закончатся, и тогда настанет время реновации. Конечно, она проходит и сейчас. Речь идет про переселение людей из ветхого жилья. Однако программа продвигается очень медленно. Вообще, по мнению архитекторов, в городе давно наступил кризис в плане застройки.

- Судя по всему, главная политика будет направлена на перестройку Барнаула внутри самого города. Это значит, что некоторые зоны города, которые раньше относились к частному сектору, теперь относятся к месту потенциальной застройки, - говорит архитектор, член градостроительного совета Барнаула Алексей Квасов.

По его словам, предыдущий Генплан Барнаула подразумевал расширение города в сторону Павловска, но в настоящее время это направление не актуально. Также некоторая застройка предполагается в районе Солнечной поляны – Попова – Павловский тракт, а также на пустырях на Власихинской.

- Далее начинается креативный поиск мест, где можно строить. В этом плане рассматривается старая часть города, где есть частный сектор. Но есть проблема – система, как именно это будет решаться, не готова. Ее просто нет. Второй вариант развития ситуации – поиск несуразных участков, которые могут всплывать неожиданно, - добавляет архитектор.

Земли здесь нет

Что делать, если в Барнауле через несколько лет все-таки совсем закончится земля? Застройщики уже начали переносить свой бизнес в другие сибирские города. А что же до жителей? Настигнет ли их кризис квадратных метров и инфраструктуры?

- Хотелось бы задать этот вопрос разработчикам Генплана и администрации города. Детального ответа на него нет. Надо разрабатывать программы реновации, как правильно застраивать территории, как обеспечить им устойчивое развитие, - говорит Алексей Квасов. – Бывает, застройщик выкупает несколько участков в частном секторе и строит один дом, а поблизости нет ни детского сада, ни школы, погулять негде. Зачастую он таким и остается. А так происходить не должно. Должен быть разработан план реновации на каждый участок или группу участков.

Один прецедент, когда застройщик приносил-таки готовый план развития, все же был. Но как оказалось, реализовывать его не собирались, а сделали лишь для того, чтобы узаконить стройку в частном секторе.

Три с минусом

Другое дело реновация, в которой нуждается район Потока, где двухэтажные бараки уже дышат на ладан. Но проблема заключается в том, что реновацией занимается администрация, а у нее таких средств нет. Бизнесу же это направление неинтересно.

- Программа переселения людей из ветхого жилья существует, но она сильно растянута во времени. В той же Москве есть определенные финансовые ресурсы, есть интересы к участкам. Она вообще развивается настолько динамично, что нам такое даже не снилось. Наш же город стоит на месте. Несколько десятилетий он топчется примерно на одной отметке по численности. Сказать, что у нас есть колоссальная потребность в квадратных метрах нельзя. Наверно она скоро вообще иссякнет, - добавляет архитектор.

По мнению эксперта, в программу реновации могли бы попасть не только дома на Потоке, но и на улице Северо-Западной, Советской Армии, Челюскинцев.

- В Барнауле отсутствует системное понимание, как правильно выстраивать градостроительную политику. На него наслаиваются всевозможные нормативные нарушения. Если оценивать комплексно, мы в лучшем случае наскребем на оценку «три», - говорит собеседник.

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